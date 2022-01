Flambée des prix du carburant : des infirmières au sud de Nantes inquiètent pour l'avenir de leur association

Un euro 62 en moyenne le litre de gazole la semaine dernière selon le ministère de la Transition écologique, le prix du sans-plomb 95 lui s'élevait à 1 euro 68. Des prix records liés à la flambée des cours du baril de pétrole qui font mal au porte-monnaie des particuliers et engendrent des pertes importent pour certains professionnels. Ceux pour qui la voiture est un outil de travail. Au sud de Nantes, à Aigrefeuille-sur-Maine, les employées du centre de soins infirmiers ne sont pas épargnées.

L'une d'elles, Sophie fait le plein à la station d'à côté à la fin de sa tournée. "Il y en a pour 68 euros 98, ça fait un bon budget !" Au quotidien, elle et ses treize collègues se déplacent dans dix communes : "Même si on fait attention à regrouper nos soins, on fait quand même beaucoup de kilomètres."

"Il faut que s'arrête ou alors qu'on ait des subventions supplémentaires"

Le centre de soins associatif met à disposition des salariées sept voitures et assure tous les frais. Pour 160.000 kilomètres parcourus l'année dernière, le budget carburant a déjà augmenté de 2.000 euros selon l'infirmière coordinatrice, Laurence Baudry. "On a un budget à peu près de 12.000 euros rien qu'en essence, déplore-t-elle. Il faut que s'arrête ou alors qu'on ait des subventions supplémentaires pour pouvoir amortir ce surcoût."

En 2021 déjà, le centre de soins infirmiers d'Aigrefeuille-sur-Maine a dépensé 2000 euros supplémentaires en carburant. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Les indemnités kilométriques sont prises en charge par la sécurité sociale, à hauteur de 35 centimes le kilomètre. "Le montant n'a pas bougé depuis au moins 15 ans", assure Laurence Baudry.

Entre les kilomètres et le matériel à transporter, Annie, l'une des infirmières, ne voit pas comment elle pourrait se passer de voiture. Elle est très inquiète : "Nous on a déjà des actes qui ne sont pas revalorisés, le matériel covid nous coûte de plus en plus cher et maintenant le prix du carburant, soupire-t-elle. Si on n'arrive plus à équilibrer recettes et dépenses, ça peut jouer sur la survie de l'association."