Flambée des prix du carburant : la facture est lourde pour les artisans taxis et ambulanciers de la Manche

Ambulances Taxis Val 2 Vire, ce sont 15 véhicules qui roulent en moyenne chacun entre 80 et 100.000 kilomètres par an. L'envolée du prix du gazole en ce mois de janvier, c'est donc une très mauvaise nouvelle pour Magaly Bazire, la gérante :

Entre décembre et janvier, on a pris 27% d'augmentation à la pompe. Ca va faire entre 2500 et 3000 euros de plus de gazole, rien que pour le mois de janvier.