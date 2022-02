Flambée du gaz : dans la Somme, les locataires en HLM, oubliés du bouclier tarifaire, paient le prix fort

C'est une explosion des coûts qui se fait à bas bruit, pour l'instant : celle liées aux prix de l'énergie, qui explosent pour les offices de logement social collectif, les grosses copropriétés, et les collectivités, comme le montre ce mercredi Le Canard Enchaîné. Pour ces catégories, en effet, pas de blocage des prix via le bouclier tarifaire du gouvernement, mis en place en octobre 2021. De quoi nourrir beaucoup d'inquiétudes, chez des locataires aux revenus souvent modestes, qui habitent en logement collectif.

Des prix du gaz quasiment multipliés par quatre en quatre mois

Depuis le début de la flambée des prix de l'énergie, il y a une courbe que David Quint, le directeur d'Amsom-Habitat, principal office public de l'habitat dans la Somme, consulte tous les jours : "le prix du gaz depuis avril 2021, index P1, qu'on trouve sur le site de la Commission de régulation de l'énergie. On a un mur depuis le milieu de l'année dernière. On est passé d'environ 40 euros le mégawattheure en juillet dernier, à plus de 120 au 1er février." 30.000 locataires sur le parc d'Amsom-Habitat sont concernés.

Une explosion pile au moment où les locataires montent le chauffage : le prix de certains contrats d'Amsom-Habitat est quasiment multiplié par quatre, ce qui représenterait, selon les calculs du bailleurs, jusqu'à 60 euros en plus de charge. Mais pas dans l'immédiat : "on a un régularisation entre la provision et le coût réel de l'année au printemps. Donc, ce printemps, on va régulariser l'année 2021, qui a finit sur une hausse, mais cela va aller. Le plus inquiétant attend les locataires en 2023", détaille David Quint.

D'ici le printemps, Amsom-Habitat joue la montre et compte sur un geste du gouvernement. "D'abord pour voir si le gouvernement prendra une décision pour les bailleurs sociaux. C'est le plan A. Sinon, c'est le plan B : on va étudier toutes les solutions pour ne pas faire évoluer trop sensiblement nos provisions, puisqu'on a une partie de nos locataires qui, le 25 du mois, n'ont pas les ressources pour finir le mois."

Les locataires vont forcément payer davantage de charges

Pour l'un des représentants des locataires auprès d'Amsom, Daniel André, la hausse des charges et donc des loyers paraît inévitable. "On ne peut pas promettre le contraire, sinon l'office ne fonctionnerait plus. Après, on est là pour contrôler les charges, on peut en discuter avec les bailleurs."

Une concertation locative la semaine prochaine, ainsi qu'un conseil d'administration extraordinaire en fin de mois vont d'ailleurs se tenir pour réfléchir à la répartition de ce coût supplémentaire. À SIP, autre office de logement HLM dans la Somme, on a déjà fait le choix d'augmenter les charges, à raison de "quelques dizaines d'euros de plus, en moyenne", indique un représentant des locataires M. Achouiti.

Du côté d'Amsom-Habitat, on assure que la hausse des prix de l'énergie ne va pas empêcher les investissements et notamment l'entretien du parc. "On a d'ailleurs beaucoup réhabilité l'ensemble des logements, notamment du point de vue énergétique" fait remarquer David Quint. Daniel André se montre moins certain : "il faut sortir de l'argent pour refaire des peintures, des fonctionnements de sécurité. Et si jamais ça ne se fait pas, ça se dégrade." Dans la durée, il faut éviter le spectre des impayés et de l'endettement. "À un moment donné, on ne pourra plus supporter tout ça, entre le gaz, l'électricité, l'essence. On va où ?" s'interroge Daniel André.