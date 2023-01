Flambée du gaz et de l'électricité : ce courtier en énergie voit son activité "exploser" à Bordeaux

C’est l’une des professions les plus en vue depuis la flambée des prix du gaz et de l'électricité : celle de courtier en énergie, un spécialiste qui compare et renégocie les contrats pour les professionnels, entreprises ou syndics de copropriétés. "La meilleure offre que je vous ai trouvée permet 20.000 euros d'économies", explique à l'une de ses clientes Kévin Boisserie, dirigeant de l'agence Place des énergies au Bouscat.

Gérante de plusieurs restaurants à Bordeaux, Emmanuelle a vu ses factures multipliées par cinq depuis le début de la guerre en Ukraine. "Sur le surcoût gaz et électricité, on était sur plus de 80 000 € pour un an et pour un restaurant contre 16.000€ auparavant, donc c'est énorme et monstrueux. Et ça veut dire qu'il faut éteindre les fours à pizza deux ou trois jours par semaine, qu'il faut se séparer d'une partie de son personnel, mais même en faisant ça, ce n'était pas jouable." D'où le recours à un courtier immobilier.

"Ça limite la casse"

"Même encore hier, j'ai dû avoir quatre nouvelles demandes entrantes et on doit tripler l'activité sur les deux derniers mois." Kévin Boisserie affirme qu'il ne fait pas miroiter de merveille à ses clients mais qu'il promet l'offre la moins chère du marché.

Pour sa cliente Emmanuelle, le courtier est parvenu à trouver un contrat à 50.000 euros. "C'est toujours beaucoup plus cher que le tarif de base mais c'est quand même moins cher que ce que l'on m'annonce", remarque la restauratrice qui va économiser 20.000 €.

"On limite la casse pour réduire la hausse au maximum", indique Kévin Boisserie. Payé au forfait en fonction du profil des clients, le travailleur indépendant reconnaît qu'il profite du contexte économique. "C'est vrai que cette crise apporte un regain d'activité et d'attractivité pour notre métier. On peut s'en réjouir d'un point de vue personnel et économique. L'activité commerciale de la demande explose cependant mon objectif quand même c'est que mes clients continuent de perdurer dans le temps." Et Le courtier en énergie prévoit une année 2023 encore plus chargée que 2022.