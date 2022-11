Flambée du prix de l'énergie : 80.000 emplois menacés dans les Bouches-du-Rhône

Certains chefs d'entreprise sont à bout. Alors que le gouvernement appelle à la sobriété énergétique, eux demandent à l'État des aides pour faire face à la flambée du prix de l'énergie. Selon Philippe Korcia, président de l'UPE 13 (Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône), 80.000 emplois sont menacés. Il livre son inquiétude à France Bleu Provence.

France Bleu Provence : Quelles sont les hausses des prix du gaz et de l'électricité que vont subir les entreprises dans les prochaines semaines ?

Philippe Korcia, président de l'UPE13 : Elles vont être titanesques. On se retrouve avec des augmentations de 200, 300 ou 400 % sur des secteurs d'activité qui ont été déjà fortement impactés. Je pense particulièrement aux secteur de la restauration, de la boulangerie et évidemment à toutes les industries. L'Etat a sauvé les entreprises avec le 'quoi qu'il en coûte' pendant la crise sanitaire. Mais là, vous savez, moi j'ai un sentiment, c'est qu'on est sur du 'quoi qu'il advienne'. Quoi qu'il advienne, on va augmenter les entreprises. Quoi qu'il advienne, on va continuer à poursuivre cette politique suicidaire sur le coût de l'énergie.

Aucune entreprise ne va bénéficier du bouclier tarifaire ? Ou cela dépend des entreprises ?

Cela dépend des contrats que vous avez. Si vous avez un contrat qui court sur l'année 2023, vous pouvez encore essayer de trouver des solutions. Mais si les contrats s'arrêtent en 2022, et que vous devez reprendre sur 2023 un nouveau contrat avec EDF ou d'autres, c'est la même chose. Et là on se retrouve avec des augmentations incroyables, même pour les petites entreprises.

Toutes les entreprises sont-elles touchées ?

Évidemment, même les petites entreprises. Toutes les entreprises sont touchées. Ce n'est pas simplement un effet pour les grandes entreprises qui produisent beaucoup. Pour vous donner exemple, dans un restaurant sur Marseille qui gère une trentaine de salariés, la facture était de 58 000 € en 2021. En 2023, elle va passer à 136 000 €. Il y a aussi l'agroalimentaire. Dans ce secteur, la facture passe de 52 000€ à 590 000€. Donc là, il faut arrêter. Moi, je veux bien qu'on dise aux entreprises de baisser d'un degré et de faire des gestes écoresponsables pour qu'il n'y ait pas de coupures. Mais attendez, ce n'est pas un risque de coupures là, c'est juste qu'on va fermer !

Des entreprises sont donc clairement menacées de faillite dans les prochains mois ?

"Il y a 120.000 entreprises sur notre territoire et 25% d'entre elles sont menacées. On parle là de 80.000 emplois menacés. Donc maintenant, il faut quand même qu'on se rende compte de ce qui se passe. C'est une catastrophe. Si on avait eu une politique cohérente dès le début, notamment sur le nucléaire, on n'en serait pas là. En ce moment, il y a 50% de la production d'électricité réalisée par les centrales nucléaires qui n'est pas produite, car arrêtée. Là, il y a plus qu'urgence.