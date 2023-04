Flambée du prix des croquettes : les temps sont durs pour les refuges et les propriétaires d'animaux

Avec l'inflation, les produits pour animaux sont en très forte augmentation. Selon le cabinet de suivi de la consommation NielsenIQ, partenaire de France Bleu, c'est le troisième rayon le plus inflationniste depuis mars 2022 : +15% sur les douze derniers mois. C'est même plus pour les croquettes pour chiens et chats, +18%.

ⓘ Publicité

A la SPA de Loire-Atlantique , le sac de croquettes pour chats a augmenté de 5 euros, celui pour chien coûte 2 euros plus cher. Cela fait un total chaque jour de 20 euros supplémentaires, rien que pour l'alimentation classique. Et c'est sans compter tous les animaux qui ont des pathologies et des besoins alimentaires spécifiques. Cette gamme de produits vétérinaires a carrément flambé. "Ces produits ont pris plus de 30% donc nous, on ne sait pas comment on va y faire face. On est en train de chercher d'autres marques moins chère, on essaye de voir comment palier ces grosses augmentations", explique Anne, responsable de la SPA de Loire-Atlantique.

Comment boucler le budget ?

Une inflation constatée partout ailleurs dans le budget du refuge. "Il y a tous les produits pharmaceutiques dont on a besoin pour nos animaux, il y a l'électricité, le gaz, les box sont chauffés... Donc là, on ne sait vraiment pas comment on va pouvoir boucler notre budget en 2023", poursuit la directrice du refuge qui héberge actuellement 180 chiens et une centaine de chats.

En début d'année, la SPA a légèrement augmenté le prix d'adoption des chiens et chats, mais cela reste très marginal. "Notre but, c'est vraiment qu'ils ne restent pas au refuge. On demande une participation aux frais mais en aucun cas cela ne couvre tous les frais que nous avons eu pour un animal."

Alors pour boucler son budget cette année, la SPA de Loire-Atlantique envisage des collectes dans les magasins et compte sur la générosité des dons à l'association.

Jusqu'à 20% de hausse en magasin

La hausse très forte hausse des prix pèse également dans le budget des propriétaires de chiens et de chats. Au magasin spécialisé Maxi Zoo de Basse Goulaine, l'augmentation dépasse les 20% sur certains produits : elle va de quelques centimes le sac, jusqu'à 20 euros sur un paquet de croquettes de 15 kilos.

"Ce gros paquet pour chiots est à 76,99 euros, alors qu'il était aux alentours de 55 à 60 euros en fin d'année", souligne Mégane, l'une des vendeuses du magasin.

Un rayon de croquettes pour chiens au Maxi Zoo de Basse-Goulaine. © Radio France - Leïla Méchaouri

"De toute façon on n'a pas le choix, il faut bien qu'elle mange!", relativise Jocelyne, venue avec son jeune lévrier qui gardera les mêmes croquettes, quel que soit le prix. Même avis du côté de cette autre cliente, venue chercher des friandises pour ses deux chats, Sherlock et Gaspard. "Je préfère qu'ils soient en bonne santé et mettre un peu plus cher. Je préfère faire des efforts sur autre chose, comme l'achat de vêtements ou l'essence", explique-t-elle.

L'enseigne Maxi Zoo explique avoir multiplié les offres promotionnelles, qu'attendent de plus en plus de clients attendent pour refaire leur stock. "Je regarde les promos, j'essaye de trouver d'autres marques, et quand je peux j'achète de gros paquets", confie Maëva qui possède trois chats et un lapin chez elle, soit un budget d'une centaine d'euros au total chaque mois.

A mesure que le budget croquettes enfle, les propriétaires d'animaux tendent à moins dépenser pour les produits annexes. Dans ce magasin, les ventes de jouets et d'accessoires ont chuté.