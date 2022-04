Flambée du prix du gaz : quand des fournisseurs lâchent leurs clients

Le courrier d'Antargaz est arrivé en recommandé chez Patricia. Une lettre laconique, informant cette Puydômoise que son contrat de gaz sera résilié à la prochaine échéance. "Ça m'annonce concrètement qu'à partir du 1er mai, j'ai plus de gaz à la maison", une maison dont tout le chauffage et l'eau chaude dépend du fameux gaz de ville.

Patricia se fend aussitôt d'un coup de téléphone à son fournisseur qui lui répond : "en fait, on n'a plus les moyens de vous fournir en gaz à des tarifs décents." Délégué général de l'association de consommateurs CLCV (Consommation Logement Cadre de vie), François Carlier confirme : "Normalement, les fournisseurs de gaz et d'électricité achètent à l'avance. Certains ne le font pas, et quand les prix flambent, ça casse. Vu qu'ils n'ont pas pris la précaution de se couvrir, s'ils continuent de fournir, ils vont perdre énormément d'argent."

Selon lui, cinq à six fournisseurs ont déjà cessé leur activité depuis l'automne et le début de la crise, d'autres se contentent de résilier certains contrats, voire de pousser leurs clients à partir comme l'a fait Cdiscount. La CLCV a d'ailleurs engagé une action de groupe contre l'enseigne.

Un préjudice de plusieurs centaines d'euros

Patricia se retrouve donc à chercher un nouveau fournisseur de gaz, en urgence et au pire moment compte-tenu de la guerre en Ukraine. Elle vient de signer son nouveau contrat, "c'est 600 euros de plus à l'année."

François Carlier, de la CLCV, reconnaît que le préjudice est important pour ceux qui avaient souscrit des offres à prix fixes. Il conseille aujourd'hui "d'aller sur le comparateur du médiateur de l'énergie, et essayer de trouver à la fois une offre pas chère, mais aussi privilégier les grandes enseignes, comme les opérateurs historiques." Et François Carlier de rappeler, "on a été jusqu'à 40 fournisseurs d'électricité et de gaz pour les particuliers, je sais très bien que certains ne sont pas solides."