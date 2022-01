Fleurey-sur-Ouche : La CGT ne veut pas qu'on limite les horaires d'ouverture du bureau de Poste

Parmi les nombreuses actions menées ce jeudi à l'occasion de la journée interprofessionnelle pour les salaires il y a cette action de la CGT qui prévoit de faire signer une pétition devant le bureau de Poste de Fleurey-sur-Ouche de 9h30 à 12h.

Le syndicat exige le maintien des horaires d'ouverture de ce bureau qui doit absolument -explique t-il- rester ouvert "au minimum 24h par semaine et le samedi matin". Mais selon la direction de La Poste depuis 2015 le bureau de Fleurey aurait perdu 60% de sa fréquentation : de 100 clients par jour on est passé à 40. Les horaires n'ayant pas bougé depuis près de 7 ans il est temps de trouver une solution explique le groupe.

D'où cette volonté de jouer sur les horaires qui ne passe pas auprès de certains usagers qui craignent que certaines opérations financières deviennent très compliquées à réaliser. Nicole Baudére, éducatrice en retraite est aussi présidente de la MJC. "Il faut savoir que nous avons 180 adhérents, le bureau de poste on en a besoin car chaque trimestre on a notamment une centaine de chèques à déposer."

Nicole Baudére © Radio France - Thomas Nougaillon

Le projet d'Agence Postale Communale mort-né

A la base la Poste avait proposé à la municipalité de Fleurey-sur-Ouche la création d'une Agence Postale Communale. Dans ces agences gérées par les mairies, les opérations financières sont très restreinte, décrypte la CGT. Le projet avait finalement était abandonné en septembre dernier sous la pression selon Pierre Campagnac secrétaire départemental de la CGT Fapt. "Il y a eu la mobilisation du personnel et des usagers et une pétition qui a recueillie à l'époque plus de 700 signatures. Sous cette pression le conseil municipal a décidé de refuser la transformation en Agence Postale Communale, c'est pourquoi le bureau est finalement resté".

Pierre Campagnac secrétaire départemental de la CGT Fapt © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais vu la fréquentation en nette baisse, pour la Poste, ce bureau n'a plus besoin d'être ouvert 24H par semaine. Pour elle la solution c'est le système du "facteur-guichetier". Jean-François Côte, porte-parole de la Poste de Côte-d'Or : "Le matin le facteur distribue le courrier aux habitants et l'après-midi il les accueille au bureau de poste. C'est toujours un postier, aucune différence... l'avantage pour nous c'est la proximité et la relation de confiance que nous maintenons avec la population".

"Les gens qui bossent ils font comment ?" se questionne Nicole

Mais avec ce système qui pourrait entrer en vigueur mi-2022, le bureau de poste de Fleurey ne serait plus ouvert que 12H par semaine au lieu de 24, il serait par ailleurs fermé les samedis matins. Ce dont ne veut pas la CGT qui se mobilise de nouveau ce jeudi. Précisons que les samedis matin, les habitants seraient privés de l'activité de conseil bancaire mais pourraient tout de même poster des lettres ou des colis au centre de tri de la commune qui lui serait ouvert. "Les gens qui bossent ils font comment ?" questionne Nicole qui déplore ce scénario. "Ca me fiche en colère" dit-elle.

Selon la CGT, la nouvelle pétition qui circule au sujet du bureau de poste de Fleurey-sur-Ouche, village de 1.400 habitants, recueille pour l'instant 680 signatures. Au-delà de Fleurey ce bureau de Poste drainerait des clients d'une bonne partie de la vallée de l'Ouche : de Gissey, de Barbirey, de Pont-de-Pany, de Lantenay, de Ancey ou encore de Mâlain des communes où la présence postale n'est plus qu'un très lointain souvenir. Outre Fleurey-sur-Ouche les bureaux de poste les plus proches se situant à Pouilly-en-Auxois et Talant.

