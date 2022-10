Toussaint : à Reims, fleurir les tombes est une tradition encore partagée, mais contrariée par l'inflation

"On ne va plus chez les fleuristes, c'est vraiment très, très cher !" Dans les allées du cimetière du Nord, Bernard et Chantal, la soixantaine, ont des fleurs plein leur sac. "Des géraniums, des chrysanthèmes violettes, des chrysanthèmes jaunes, des chrysanthèmes essentiellement", sourit Chantal. Le couple a du monde à fleurir. "On ne peut pas passer à côté", lance Bernard. "Je sais que ça se perd, mais nous, on reste traditionnels", assure Chantal.

Seulement, fleurir les tombes des proches disparus à la Toussaint représente un certain budget. Chantal et Bernard boudent les fleuristes, au profit des grandes surfaces. "Les fleurs y sont moitié prix. On a pris des cinq têtes, on les a payées 7 €. Avenue de Laon, c'était 29 €. Il y a quand même une sacrée différence", souligne Chantal.

Jenny Bibaut, fleuriste à La Pergola à Reims, l'assure : "Les anciennes générations sont encore très attachées aux traditions de la Toussaint" © Radio France - Philippe Peyre

Satisfaire tous les budgets

Jenny Bibaut, fleuriste à La Pergola, reconnaît une légère augmentation des prix, notamment concernant les incontournables chrysanthèmes. "C'était moins cher l'année dernière. On essaye de ne pas trop augmenter, mais il y a quand même une petite augmentation de quelques euros." La commerçante s'efforce de varier l'offre et propose des petits pots de chrysanthèmes à 7 euros pour satisfaire tous les budgets.

Pascal, devant son magasin de fleurs Centaurea, en centre-ville de Reims, constate que la tradition de fleurir les tombes à la Toussaint est une habitude encore partagée par les Rémois © Radio France - Philippe Peyre

Les prix augmentent à cause du transport principalement - Pascal, fleuriste à Reims

De son côté, Pascal, fleuriste à Centaurea, en centre-ville, assure avoir limité la hausse des prix, mais c'est forcément moins de marge pour son entreprise. "Pour l'instant, c'est encore à peu près stable. Les prix augmentent à cause du transport principalement."

Il prévient, l'année prochaine, ça risque d'être inévitable d'augmenter les tarifs : "Les coûts d'énergie pour produire une plante sont fortement triplés, quadruplés, voire multipliés par dix. À tel point que j'ai des producteurs de fleurs et de plantes qui ont fermé boutique. Donc, automatiquement, ça commence à se ressentir un tout petit peu, principalement sur les fleurs coupées, et ça va certainement fortement se ressentir dans les prochaines années."