Fleuron de la Haute-Savoie, la marque Millet mise encore plus sur la nature pour traverser la pandémie

Créée il y a un siècle, l'entreprise patrimoniale Millet a fusionné avec Lafuma. Elle est passée au début des années 2010 sous pavillon suisse sans perdre son ADN haut-savoyard. Elle emploie plus de 200 salariés à Annecy-le-Vieux. Petit-fils de René et Hortense Millet, inventeurs de la marque, Romain Millet en a pris récemment les rênes.

Romain Miller, directeur général de Millet Mountain Group : - L'arrêt des activités de plein air n'a pas été évident. Ni pour nos clients, ni pour nos salariés. Je suis arrivé à la tête du groupe en novembre 2019. Le premier confinement a été très dur à vivre pour tout le monde. Il est évident que l'arrêt des activités de ski nous a impactés. On a perdu 20 % de notre chiffre d'affaire l'année dernière. On ne fait pas de mystère là-dessus. La seule note positive, c'est que ça nous a permis d'accélérer notre transformation.

France Bleu Pays de Savoie : - Qu'est-ce que cette crise sanitaire vous a appris ?

Paradoxalement, ça a resserré les liens. Entre les salariés, entre nous et les consommateurs. On a bien mesuré le lien social que constitue une entreprise dans la vie de chacun d'entre nous. On a aussi des clients intelligents qui ont besoin de conseils et on a amélioré "la multi-cannalité" les liens entre internet, les magasins physiques, etc... Multiplier les points de contact avec les consommateurs. Enfin, la pandémie a accéléré notre engagement pour la nature. Et l'innovation. Je suis convaincu que ceux qui s'en sortiront le mieux seront les plus innovants.

Romain Millet - Millet Mountain Group

Justement l'innovation. Faîtes-nous rêver !

Les maîtres-mots chez nous : la légèreté et la chaleur. Quand vous franchissez un col, vous avez besoin d'une veste isolante, qui ne prenne pas de place au fond du sac. On vient de lancer ce produit. On est aussi sur une doudoune prototype extrêmement légère et chaude. J'ai eu la chance de la tester tout l'hiver en faisant du ski de randonnée. C'est un peu ça notre rôle. Amener des gens à la pratique de la montagne en leur simplifiant la vie. A vivre leur rêve. Je pourrais vous parler des innovations pendant des heures.

Vous parliez d'un retour à la nature. L'impact de cette pandémie sur les activités de plein air. L'outdoor comme on dit en français.

On a deux marques. Lafuma est très engagée dans le développement durable qui va cibler la micro-aventure... le glamping (hébergements insolites)... Et Millet qui continuera à accompagner les alpinistes à la recherche de verticalité. Ces pratiques vont se démocratiser. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui ont découvert l'outdoor, en France, mais aussi dans plein de pays dans le monde -en Chine, en Russie, par exemple. On a plein de terrains de jeux !

L'ADN local vous a-t'il permis de mieux traverser la crise ?

Ah, oui, je suis radical dans ma réponse. J'en suis persuadé. J'ai la chance d'avoir eu des arrières-grands parents qui venaient de Montvalezan (Haute-Savoie). Ils ont implanté l'entreprise à Annecy et ils n'ont jamais bougé. Récemment, un guide de haute-montagne me disait : "Millet s'est construit avec la montagne. Mais la montagne s'est aussi construite avec Millet". L'ancrage est très important dans la construction d'une marque. Pour perdurer. Sur plusieurs générations.