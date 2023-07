Fleurs, résine et métaux précieux, les bijoux originaux de l’Ardéchoise Laëtitia Allègre

La diversité des profils des artisans témoigne de la vitalité de ce secteur que l’on appelle « la première entreprise de France ». Jeunes qui ont suivi un apprentissage, moins jeunes qui ont hérité de savoir-faire présents dans leurs familles depuis des générations, hommes et femmes en reconversion professionnelle qui ont trouvé leur voie avec des métiers manuels, ou encore passionnés qui travaillent à la maison, sans atelier. C’est le cas de Laetitia Allègre, gérante de L.Créative. Elle fabrique ses bijoux sur la table du salon, dans sa maison à Cornas en Ardèche. Elle ne vit pas à 100% de cette activité, et continue à exercer en tant que diététicienne. Ses bijoux, originaux, trouvent leur public, et lui permettent de continuer sa passion.

Vous pouvez retrouver les bijoux de Laëtitia en dépôt-vente dans plusieurs boutiques de la région : à l’Artisanoscope de Valence et Romans, aux Secrets de Mon Pays à Saint-Remèze, à Oh ! Boutique à Montélimar, au Caméléon de Livron, ou encore à la Frip’ de la ferme des Volonteux à Beaumont-lès-Valence.

Le travail à la maison, sur la table du salon. © Radio France - A.W.