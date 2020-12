Des repas de Noël distribués aux Loirétains bénéficiaires de l'aide alimentaire

Pour le réveillon de Noël, 200 familles précaires de l'agglomération d'Orléans ont reçu un repas chaud et festif confectionné par des bénévoles de l'association Téranga. Une opération lancée par la préfecture du Loiret et qui s'est déroulée à Fleury-les-Aubrais ce jeudi après-midi.

"Bonjour madame ! On vous offre le repas de Noël !" Une quinzaine de bénévoles de l'association Téranga, bonnets de père Noël sur la tête, offrent, en plus de l'habituelle aide alimentaire, un repas chaud aux bénéficiaires venus ce jeudi à la distribution de Fleury-les-Aubrais.

Le repas a entièrement été concocté par des bénévoles de l'association Téranga. © Radio France - Marine Protais

Un poulet rôti, une salade, une buche ainsi que des petits chocolats. Un menu complet, réalisé grâce à des dons et entièrement confectionné par des "bébés", des "bénéficiaires-bénévoles", une organisation qui tenait à cœur à Thierry Maubert, délégué du préfet du Loiret.

L'objectif est de permettre aux gens de ne pas simplement être dans cette démarche de recevoir mais aussi d'apporter et de donner.

Les "bébés", les "bénéficiaires bénévoles" ont passé la journée de mercredi en cuisine. © Radio France - Marine Protais

Ce mercredi, ils ont en effet passé la journée en cuisine pour faire ces repas.

Offrir de l'aide à son tour

Pascaline, 25 ans, y a participé. Originaire de la République démocratique du Congo, elle est arrivée dans le Loiret il y a un peu plus de trois ans. A son tour, elle a voulu aider des personnes dans le besoin.

Pascaline, origine du Congo, a souhaité à son tour aider les personnes dans le besoin, notamment les migrants. © Radio France - Marine Protais

Noël est une fête importante, et on a tous envie de partager un repas en famille. Mais beaucoup d'étrangers n'ont pas de famille ici, alors ce repas aide énormément.

Il aide aussi ceux qui ont été durement frappés par la crise économique engendrée par l'épidémie de Covid-19.

Soutenir les personnes fragilisées par la crise Covid

Patricia a 54 ans, elle est entrepreneur. Mais à cause de la crise, elle a perdu ses clients et se retrouve, pour la première fois, à devoir aller chercher de l'aide alimentaire, par manque de revenu suffisant pour faire ses courses. Cette mère de deux grands garçons craignaient de ne pas pouvoir fêter Noël cette année. Alors elle accueille ce coli avec joie.

Je trouve l'initiative très sympa ! Le repas a été cuisiné, ça sent bon le poulet, le pain est chaud, ça fait vraiment plaisir !

Un plaisir partagé par les 200 familles venues récupérer un coli ce jeudi, et qui réchauffe aussi le cœur de ceux qui les distribuent, comme Marc, bénévole. "Malgré les masques, on voit quand même les sourires sur le visage des gens. On sent qu'il lâche un peu prise et il y a beaucoup de sympathie et de bonne humeur qui raisonne", se réjouit-il.

Au total, 200 familles ont reçu un coli de Noël. © Radio France - Marine Protais

Et elle pourrait raisonner encore quelques temps puisqu’après avoir distribué des repas de Noël, l'association Téranga prévoit une distribution de cadeaux de Noël dès le début du mois de janvier, des cadeaux pour les grands car les petits, eux, en ont déjà reçu la semaine dernière.