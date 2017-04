Fleury-Mérogis : les syndicats ne sont pas convaincus par les promesses de l'administration pénitentiaire

L'administration pénitentiaire s'est engagée mardi à transférer, d'ici l'été 2017, 350 détenus. Vingt-deux millions d'euros seront débloqués pour renforcer la sécurité de Fleury-Mérogis. Les surveillants ne sont pas convaincus et décideront mercredi soir de la suite à donner à leur mouvement.

Les surveillants de la prison de Fleury-Mérogis ne sont pas convaincus par les annonces de l’administration pénitentiaire. Une assemblée générale est prévue mercredi soir. L'intersyndicale réunit les personnels de la prison à 20h. Les gardiens décideront de la suite à donner à leur mouvement de grogne commencé lundi soir par un blocage de la prison.

Mardi la rencontre entre l'intersyndicale et le directeur de l'administration pénitentiaire, Stéphane Bredin, avait abouti à plusieurs annonces. Le directeur s'est engagé à poursuivre le transfert de détenus vers des maisons d'arrêt régionales. Il a aussi annoncé des investissements à hauteur de 22 millions d'euros pour améliorer la sécurité à l'intérieur mais aussi aux abords de la maison d'arrêt.

Au moins 350 détenus vont quitter Fleury-Mérogis

Stéphane Bredin s'est engagé à lutter contre la surpopulation carcérale. D'ici l'été 2017, 350 détenus quitteront la prison de Fleury-Mérogis pour une prison d'arrêt régionale. Près de 445 détenus ont déjà été transférés depuis le début de l'année 2017. Ce transfert est une goutte d'eau dans la mer estime Thibault Capelle, de FO Pénitentiaire, syndicat minoritaire. "On parle de 350 détenus sur 14.000 en région parisienne, ça fait 2,5%", a réagi Thibault Capelle. "Et si on nous remplit les prisons aussi sec, vu le nombre de dossiers en attente dans les tribunaux, ça ne va servir à rien. Ça nous offrira à peine un mois de répit cet été".

Des investissements pour améliorer la sécurité

L'Etat s'engage à renforcer l'efficacité des fouilles à l'intérieur de la prison de Fleury-Mérogis. Des investissements vont être réalisés. Très vite, ce sont les abords de la prison qui vont être sécurisés. Il y aura une vidéosurveillance des parkings. A l'intérieur, des cellules au quartier d'isolement et au quartier disciplinaire de la maison d'arrêt pour femmes, vont être créées ou rénovées.

Dans un deuxième temps, huit millions d'euros vont être débloqués pour revoir le poste central d'information. Quatorze millions d'euros vont permettre de créer un centre de sécurité et un stand de tir pour les équipes régionales d'intervention et de sécurité d'Ile-de-France et la brigade de maîtres-chiens.

"Ce sont des choses qui étaient déjà actées lorsque Manuel Valls était Premier ministre", a remarqué Thibault Capelle. "On jugera le nouveau directeur sur ses actes".