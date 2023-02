Fleury Michon ferme son usine de Plélan-le-Grand en Ille-et-Vilaine, une centaine de postes menacés

L'histoire entre Fleury Michon et Plélan-le-Grand s'arrête. La direction du groupe a annoncé ce lundi 20 février la fermeture de son usine en Ille-et-Vilaine, à l'ouest de Rennes. Aucun repreneur n'a été trouvé. Le site était sur la sellette depuis octobre, en raison de difficultés financières depuis plusieurs années.

Des salariés sous le choc

"C'est un choc, parce que les salariés étaient dans l'attente depuis trois mois, réagit Olivier Louchard, secrétaire général du syndicat CFDT Agri-Agro 35. Il y a eu des entreprises qui se sont présentées et qui ont fait des offres d'achats. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Une centaine de gens se retrouvent avec un plan social sur le dos. Certains sont pas loin de la retraite et travaillent dans l'entreprise depuis plus de 25 ans."

La direction assure que huit potentiels repreneurs se sont manifestés, mais aucun projet n'a été présenté. "On n'a pas reçu d'offre, explique Antoine Belo, le directeur des ressources humaines de Fleury Michon. La situation était très claire dès le début, vis-à-vis des salariés. Maintenant, nous, notre priorité, c'est de ne laisser personne seul face à cette situation."

Un plan de sauvegarde de l'emploi

Au total, 101 salariés étaient en CDI sur le site breton. La direction annonce mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'une durée de trois mois minimum. Pendant ce temps, l'activité de l'entreprise va continuer. Aucune date de fermeture n'est encore définie.

Un accompagnement des équipes est prévu, avec des propositions de reclassement dans le groupe, notamment sur le site de Pouzauges en Vendée.