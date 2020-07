Flex'N'Gate Audincourt : plutôt l'activité partielle que le PSE, martèlent les syndicats

Ça discute chez Flex'N'Gate à Audincourt à propos du PSE, engagé au début du mois de juillet, pour répondre à la crise du Covid. Et le plan de sauvegarde de l'emploi s'allège. De 48 postes supprimés à l'usine d'Audincourt (sur 780 salariés), la direction de l'équipementier automobile accepte de passer à 35.

Mais les syndicats veulent aller beaucoup plus loin. Ils militent pour un recours à l'activité partielle de longue durée qui permettrait d'éviter les départ et de conserver toutes les compétences, pour préparer la reprise annoncée dans l'automobile fin 2021.

Une séance de négociation a eu lieu à Audincourt, ce mardi, siège social de l'entité française de l'équipementier américain. Et les syndicats martèlent leurs arguments pour éviter les suppressions de postes

L'activité partielle permet de conserver les compétences

Premier de ces arguments, avancé par Valérie Bouchet pour la CFDT, la difficulté de trouver les compétences lorsque l'activité reprendra. "Lors de son arrivée, Flex'N'Gate a mis au moins deux ans pour recruter des profils techniques dont il avait besoin. Aujourd'hui, il faut les conserver en attendant la reprise. L'activité partielle le permet" Avec l'activité partielle de longue durée, l'état compense financièrement une partie de cette sous-charge d'activité.

Deuxième argument : le timing. La direction de Flex'N'Gate veut aller vite. Stéphane Chatain de la CFE CGC explique : "Avec le PSE, il faut mettre de l'argent sur la table en fin d'année pour le récupérer ensuite. Avec l'APLD, on gagne dès l'application de l'accord".

Un PSE à Flex'N'Gate serait un bien mauvais signal adressé à ce bassin d'emploi de Montbéliard

Enfin dernier argument, Flex'N'Gate a les moyens de passer ce cap difficile. Un plan de sauvegarde de l'emploi serait un bien mauvais signal adressé à ce bassin d'emploi du Pays de Montbéliard. "Si Flex aujourd'hui qui a les épaules pour passer ce cap difficile se permet un plan social, les autres sociétés qui traversent de profondes difficultés vont s'engouffrer" dit Christian Gaillard de la CGT. "On laisse la porte ouverte et on ne donne pas l'exemple" renchérit Jean-Luc Bini pour l'UNSA.

La direction de Flex'N'Gate a jusqu'au 1er septembre, date de la prochaine réunion du PSE, pour répondre à ces arguments.