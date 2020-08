Flex-N-Gate : la direction propose de l'activité partielle plutôt que 45 licenciements

Alors que la direction de Flex-N-Gate envisageait en juillet le licenciement de 45 salariés cadres et techniciens sur le site d'Audincourt, elle accepte la proposition des syndicats d'user de l'activité partielle de longue durée et propose un accord.

Plutôt que des licenciements secs, s'oriente-t-on vers de l'activité partielle de longue durée chez Flex-N-Gate à Audincourt ? La direction fait en tout cas une offre aux syndicats. En juillet dernier, le sous-traitant automobile parlait de licencier 45 techniciens et cadres sur son site de production, qui fait travailler 800 personnes à Audincourt. Objectif : faire des économies après les piètres résultats de l'entreprise lors de la crise sanitaire. Un plan social contre lequel s'étaient mobilisée l'intersyndicale réunissant les 5 organisations représentatives de Flex'n'gate. Les syndicats avait fait une contre-proposition, qui a finalement été en partie retenue par la direction.

Un recours à l'activité partielle de longue durée

Selon des sources syndicales, plutôt que de licencier, l'entreprise devrait recourir à un nouveau dispositif : l'APLD (l'activité partielle de longue durée). Concrètement, pendant 2 ans, les techniciens et les cadres de Flex-N-Gate seraient en partie payés par l'état directement, à hauteur de 84% de leur salaire net à raison d'une journée par mois côté usine, deux journées au service développement.

Cette mesure avait été chiffrée et proposée par les syndicats. Selon eux, l'entreprise devrait ainsi économiser peu ou prou autant d'argent qu'en licenciant 45 personnes comme elle l'envisageait au départ. Néanmoins, pour entériner ce protocole, un accord doit être signé entre les organisations syndicales et la direction. Les négociations sont en cours et pourraient aboutir lundi 31 août. Reste pour autant à régler le problème de l'intéressement : la direction prévoit dans l'accord de le geler en 2021. Certains membres de l'intersyndicale s'y oppose pour l'instant.