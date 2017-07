Flixecourt : bientôt 200 emplois créés grâce à l'implantation d'un plateforme logistique

Une entreprise d'import va prochainement s'installer dans la zone d'activités de Flixecourt, dans la Somme. JJA, spécialiste de l'équipement pour la maison, va construire un immense entrepôt pour sa logistique. D'ici quatre ans, au moins 200 personnes seront recrutées dans la vallée de la Nièvre.

Une nouvelle entreprise s’implante dans la vallée de la Nièvre. JJA, spécialiste de l'import d'équipement pour la maison, va acheter un terrain dans la zone d'activité de Flixecourt, entre Amiens et Abbeville. L'annonce a été faite en grande pompe ce mercredi par le syndicat mixte des Hauts Plateaux, qui gère la ZAC, la communauté de communes du Ponthieu-Marquenterre, le département et la région. L'entreprise JJA va construire une plateforme logistique et recruter 200 personnes d'ici quatre ans pour y travailler.

Sur la zone d'activité, un immense entrepôt de plus de 110 000 mètres carrés verra le jour dans quelques années. Pour l'instant, ce n'est qu'un champ mais les travaux devraient commencer en 2019.

L'entreprise JJA a besoin de place et de main d'œuvre

Il a fallu se battre pour convaincre JJA de venir s'installer dans la vallée de la Nièvre, et être patient. "Je connais JJA depuis des années, ça fait au moins 8 ou 10 qu'on est en discutions avec eux", confie René Lognon, le président du syndicat mixte qui gère la zone.

L'entreprise avait besoin de place, il y en a près de Flixecourt. Pareil pour la main d'œuvre. "Je me suis battu bec et ongles pour amener les entreprises chez nous", poursuit René Lognon. "La vallée de la Nièvre a perdu beaucoup d'emplois avec le déclin de Saint Frères, nous avons un taux de chômage qui est très élevé donc si les élus ne retroussent pas leurs manches, rien ne vient !"

Les premières embauches se feront d'ici quatre ans. Il faudra du monde pour réceptionner, ranger, réexpédier les produits. Mais l'entreprise recrutera aussi du personnel administratif, pour tout gérer sur cette grosse plateforme.

Une source de revenus pour les collectivités

Cette installation est aussi une manne financière pour les acteurs du projet. Une fois la plateforme installée, la région devrait toucher un million d'euros de rentrée fiscale tous les ans. Pour la communauté de communes du Ponthieu-Marquenterre et le syndicat mixte des Hauts Plateaux, ce sera 500 000 euros chacun.