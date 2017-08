A Floirac, la mairie redoute la baisse des emplois aidés

La commune de la rive droite bordelaise emploie chaque année une trentaine d'emplois aidés. Les dernières annonces du gouvernement, qui envisage de moins y recourir, inquiètent le maire, Jean-Jacques Puyobrau. Pour lui, ils sont une manière de rapprocher les Floiracais de l'emploi.

Abdel Mtioui, 47 ans, et Lionel Savy, 29 ans ont le sourire. Cette période de rentrée scolaire a coïncidé pour eux, avec un CDI à la mairie de Floriac, comme médiateurs culturels. Un poste qu'ils ont décroché grâce à une période de contrat aidé, proposé par la Ville. Pour ces deux hommes, qui étaient loin du monde dn travail, cette période a permis de les remettre en selle. Abdel, déclaré inapte au travail après une opération du dos, a pu trouver un emploi fixe, tout comme Lionel, qui a pu obtenir un crédit pour s'acheter son premier appartement. Alors, forcément, ils ne sont pas favorables au projet murmuré par le gouvernement de baisse du nombre d'emplois aidés.

Les emplois aidés sont des emplois précaires, à temps partiel, n'offrant que peu de perspectives: si on investissait plutôt ds la formation? — Christophe Castaner (@CCastaner) August 21, 2017

2 personnes non embauchées

D'autant qu'à Floirac, les premiers effets se sont déjà fait sentir. "Début août, Pôle emploi m'a annoncé qu'il ne pouvait pas me signer deux contrats aidés. J'ai donc dû annoncer à deux femmes que je voulais recruter que ce ne serait plus possible", se désole le maire Jean-Jacques Puyobrau (PS). La baisse des emplois aidés menace également la qualité de service apportée aux habitants de Floirac, notamment dans les 12 écoles (maternelles et primaires) que compte la ville. "Il y aura une moins bonne surveillance lors des interclasses, les salles seront moins bien entretenues...". Début août, Jean-Jacques Puyobrau avait déjà pris la plume et écrit à Emmanuel Macron pour protester contre les orientations budgetaires du gouvernement, notamment les exonérations de taxe d'habitation.