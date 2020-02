Florange : la cokerie d'ArcelorMittal fermera plus tôt que prévu

A l'issue d'un comité social et économique central (CSEC) ce lundi, la direction d'ArcelorMittal a expliqué que la fermeture de la cokerie de Serémange-Erzange, initialement prévue en 2032, pourrait s'effectuer plus tôt que prévu. Au total, 250 emplois sont en jeu.

Serémange-Erzange, France

La rumeur courrait depuis quelques mois, voire quelques années d'après les aveux d'ArcelorMittal. L'avenir de la cokerie de son site de Florange était incertain, notamment à cause de son caractère polluant. En réponse à ces craintes, le groupe a annoncé ce lundi lors d'un CSEC envisager d'avancer la date de fermeture de l'usine mosellane, initialement prévue en 2032. Une décision motivée notamment par les restructurations prévues à ArcelorMittal Dunkerque, là où la majorité de la production de Serémange-Erzange est envoyée.

Décision prise loin de Moselle

C'est en effet dans le nord de la France que se joue l'avenir de la cokerie mosellane. Sur le site de Dunkerque, ArcelorMittal souhaite réduire la voilure en terme d'émissions de CO2. Une baisse des rejets de 30% est envisagée d'ici 2030. Le tout dans un contexte compliqué pour l'industrie de l'acier. "Marché atone notamment dans l’automobile, coût croissant du CO2, pression des importations extra-européennes d’acier, concurrence déloyale", tant de facteurs mis en avant par le groupe.

C'est pourquoi le géant de l'acier souhaite investir à Dunkerque, et notamment baisser ses besoins en coke, produit directement importé de Moselle. L'usine du Nord devrait ainsi devenir autosuffisante d'ici 2022-2023 et donc faire drastiquement baisser le carnet de commande de Serémange-Erzange. "L’utilisation de la cokerie de Florange, initialement prévue jusqu’en 2032, pourrait être remise en cause", lâche ArcelorMittal.

250 emplois en jeu

Pas de fermeture immédiate donc, mais celle-ci deviendra bel et bien effective dans les prochaines années. "Entre 2022 et 2030", selon le syndicat Force ouvrière. Toutefois, "on espère que ce ne sera pas 2022 et que les emplois seront conservés le plus tard possible", explique Frédéric Weber, le délégué FO d'ArcelorMittal Florange. "10 ans c'est long, et je suis sûr que la direction ne peut pas rester dans le statu quo", poursuit Rémy Dick, le maire de Florange qui souhaite que le groupe investisse en Moselle pour un site plus respectueux de l'environnement.

Actuellement, 250 personnes travaillent à la cokerie de Serémange-Erzange dont 170 CDI, le reste étant composé d'intérimaires. ArcelorMittal explique d'avoir avoir "les moyens de proposer un nouveau projet professionnel en interne à chaque salarié de la cokerie".