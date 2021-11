Difficultés de recrutement : à Limoges, Alisé propose un "partage des salariés"

Malgré la 5e vague, la reprise économique est toujours d'actualité et certains secteurs ou entreprises peinent toujours autant à recruter. Et si le "partage des salariés" était une solution ? Florence Le Bec, du Groupement d'employeurs Alisé était ce lundi l'invitée de France Bleu Limousin.

"Un groupement d'employeurs, c'est une association dont la mission principale est la mise à disposition de salariés en temps partagé auprès de différentes entreprises" a-t-elle expliqué, "donc on répond à des besoins, et on peut mutualiser des missions afin de construire un temps plein pour les salariés". Plus de 200 entreprises sont adhérentes au groupement Alisé (dont une trentaine sur Limoges) et une centaines de salariés sont mis à disposition "de façon pérenne et durable, 80% de nos salariés sont en CDI, avec un vrai contrat de droit commun du travail" a insisté Florence Le Bec.

Les entreprises se sont toutes mises à recruter en même temps, ce qui crée un bouchon

Avec la reprise économique, "on est assez sollicité sur les postes de fonctions supports, des postes administratifs, comptabilité, ressources humaines, communication, qualité, sécurité, environnement" a-t-elle poursuivi, mais aussi des postes de productions, et ces postes-là déjà en tension avant la crise semblent l'être toujours car avec la reprise, "les entreprises se sont toutes mises à recruter en même temps, ce qui crée un bouchon", a expliqué Florence Le Bec, "mais on a aussi sur les postes tertiaires plus de difficultés qu'il y a deux ans, avec moins de candidatures et des délais un peu plus longs pour recruter".

Un constat qui touche tous les secteurs d'activités, "avec une situation de difficulté structurelle de recrutement, notamment dans le BTP, le service à la personne, l'hôtellerie-restauration, à laquelle s'ajoute un effet plus conjoncturel de reprise, dont on espère qu'il va s'atténuer au fur et à mesure que le temps va passer" a-t-elle conclu.

