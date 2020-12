Covid-19 - Hôpital : "Le Ségur de la Santé n'a rien changé" dit Florence Metge, de la CGT Santé au CHU Limoges

C'est une nouvelle journée de mobilisation ce mardi au CHU de Limoges. En pleine de deuxième vague de Covid-19, les personnels dénoncent toujours un gros manque de moyens. Epuisés, ils feront une manifestation sous la forme d'une retraite aux flambeaux, ce mardi soir à 17 heures, devant le CHU, à l'initiative de la CGT Santé, dont la Secrétaire Générale à l'Hôpital de Limoges, Florence Metge, était ce mardi matin l'invitée de France Bleu Limousin.

Les hôpitaux et les Ehpads ne tiennent que grâce à un surinvestissement des personnels

Car "la situation des hôpitaux et des Ehpads est très critique" a-t-elle dit, "nous sommes dans une deuxième vague, mais c'est en fait la continuité de ce que nous dénonçons depuis des mois : le manque de moyens à l'hôpital, _les personnels sont épuisés, nous sommes toujours face à un manque de personnels, toujours face à un manque de lits_, la situation est critique, les hôpitaux et les Ehpads ne tiennent que grâce à un surinvestissement des personnels puisqu'à l'heure actuelle les personnels reviennent sur leurs jours de repos, qu'un grand nombre de congés annuels sont annulés pour que les personnels reviennent, et le Ségur de la Santé (NDLR : la grande consultation des acteurs de la Santé l'été dernier) n'y a rien changé" a expliqué Florence Metge.

Le "Ségur de la Santé" visiblement bien loin du compte

Certes, tout n'a pas été négatif lors des négociations de l'été dernier. Mais "le seul effet bénéfique (de ce Ségur), ce sont les 183 euros d'augmentation pour une partie des personnels hospitaliers" estime la responsable syndicale, rappelant au passage que certains professionnels avaient été exclus de ce Ségur (ceux qui exercent dans le secteur médico-social). "Mais à part ces 183 euros de revalorisation, rien n'a changé. Nous n'avons pas eu de personnels supplémentaires, on n'a pas ouvert de lits, on n'a rien changé sur le financement des hôpitaux, et là on est face à une vague importante d'arrivées de patients, on est sur un contamination importante notamment chez les personnes âgées", a-t-elle indiqué, précisant que la situation était "_compliquée sur Chastaingt (centre de gérontologie) ou sur Rebeyrol, où il y a une contamination assez importante, et où les personnels sont épuisés, qui reviennent sur leur repos pour faire face, où l'on est obligé de mobiliser des personnels d'autres secteurs, qui acceptent de venir pour aider leurs collègues. Nous avons aussi une mobilisation très importante des élèves infirmiers"_ a souligné Florence Metge, précisant que "tous les secteurs de l'hôpital sont concernés par cette surcharge, la blanchisserie surbookée, le traitement des déchets, les personnels administratifs, tout l'hôpital est sur-mobilisé, et le Ségur n'a rien apporté pour compenser tout ça".

On aura des arrêts-maladie de contre-coup

Florence Metge reconnaît que toutes ces questions ne peuvent se régler en quelques jours ou en quelques semaines, "mais cela ne fait pas non plus que quelques jours qu'on le dénonce" a-t-elle rappelé, jugeant que "le système santé est arrivé au bout depuis plusieurs années, on le voyait arriver, on le savait, on l'avait dénoncé, on savait qu'on était sur le fil du rasoir et que le moindre grain de sable dans l'engrenage allait amener à une catastrophe, et bien on y est aujourd'hui".

Enfin, Florence Metge craint qu'il y ait des personnels qui craquent. "On aura des arrêts-maladie de contre-coup, car face aux patients on donne beaucoup, mais derrière il y aura des contre-coups, des personnels épuisés, et il y a aussi l'aspect psychologique car _c'est dur de voir des patients qui souffrent, voire qui décèdent_. Donc si on n'a pas des plans massifs de recrutement dans toutes les catégories, si on n'a pas des plans massifs de formation des personnels et si on ne change pas de politique de santé, on risque d'avoir des catastrophes sanitaires dans les mois ou les années à venir" a-t-elle conclu.