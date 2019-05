Florent Menegaux prend officiellement la direction de Michelin ce vendredi

Clermont-Ferrand, France

Cela ne surprend plus personne et pourtant ce n'était pas évident il y a sept ans, à l'arrivée aux commandes de Jean-Dominique Senard. En 130 ans d'histoire, Florent Menegaux ne sera que le second patron de la Manufacture à ne pas appartenir à la famille Michelin. Ce vendredi, il passera du statut de Gérant Associé Commandité à celui de Président de la Gérance, de numéro 2 à numéro 1.

La transition avait été anticipée, préparée pour que tout se passe en douceur. Florent Menegaux a été adoubé lors de l'assemblée générale de l'année dernière, ce qui a permis de ne pas connaître de turbulence depuis janvier dernier, depuis que Jean-Dominique Senard cumule la présidence de Michelin avec celle de Renault. Le nouveau président a profité de cette période pour remodeler le comité exécutif afin de travailler avec sa propre équipe.

Un homme discret

A 57 ans, Florent Menegaux se retrouve propulsé au premier plan. Comme tout Bib qui se respecte, il est fidèle à la discrétion maison. Ses sorties médiatiques étaient assez rares, il va devoir se plier à l'exercice, dès ce vendredi. Mais après tout, peu de monde connaissait Jean-Dominique Senard lorsqu'il a pris la présidence du groupe.

Ce parisien - il est né à Issy-les-Moulineaux - a fait des études financières dans la prestigieuse université de Paris Dauphine avant de travailler dans plusieurs entreprises. Il entre chez Michelin en 1996 et travaille dans le monde entier, Royaume-Uni, Amérique du Nord, du Sud, Afrique, Moyen-Orient avant une carrière clermontoise. Il est notamment reconnu pour sa volonté de développer le numérique au sein du groupe, afin de produire des pneus 2.0.

Pour le reste, on ne connait pas grand chose de ce collectionneur de bandes dessinées. On sait tout de même que Florent Menegaux est un amateur de sports, qu'il est possible de croiser parfois en train de faire son jogging dans la chaîne des Puys. Il est marié, il a rencontré sa femme lorsqu'ils étaient étudiants, et a trois enfants.