Florian Darblade, nom de code : 206

Florian Darblade s'est découvert tout petit une passion pour l'automobile. Par raison, il s'oriente vers un cursus professionnel dans l'aéronautique, où il signe son premier CDI avant de se lancer dans la compétition rallye en Peugeot évidemment. Cette nouvelle expérience sera l'élément déclencheur : vendre de la pièce de 206. En effet, n'ayant pas les moyens de s'offrir une voiture de course, c'est seul qu'il commence à se faire la main, à démonter, remonter des 206 pour construire sa propre voiture de compétition.

Florian Darblade - Florian Darblade

De ce défi et de cette passion est née l'entreprise "Slug auto", le spécialiste de la pièce de Peugeot 206.

Au delà de sa passion, Florian, débordant d'idées, est parti d'un constat. La 206 est le véhicule le plus vendu en France entre 2001 et 2005, ce sont des petites voitures économiques à l'achat et à l'entretien. Chez Slug auto, les clients viennent chercher l'expertise.

"On ne peut pas être expert dans tous les domaines, quand on veut être excellent on doit être spécialisé".

Evidemment, le temps passe, les primes à la casse vont avoir raison de ces petites autos. Même si Florian Darblade conservera toujours quelques pièces de collections, il faudra se réinventer un jour ou l'autre. C'est pourquoi "Slug auto" commence petit à petit sa transition en ouvrant sa gamme à d'autres modèles tout en restant fidèle à PSA. 207, 307 intègrent maintenant les articles du site internet de Slug auto.

"Tout le monde ne peut pas s’offrir le dernier SUV Hybride et il est plus écologique de réparer et de garder sa petite Diesel plutôt que tout mettre à la casse, où seul les fluides seront recyclés…"

Florian Darblade Copier

Retrouvez la chronique éco tous les jours sur France Bleu Gascogne à 7H20