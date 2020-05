Flou total pour les salles obscures berrichonnes

Quand pourrons-nous de nouveau vivre un film dans l'obscurité de notre cinéma préféré ? Difficile aujourd'hui de répondre à cette question. Sans doute "pas avant l'été" a affirmé le Ministre de la Culture Franck Riester en début de semaine. Certains professionnels évoquent fin juin, début juillet comme horizon possible. Des cinémas fermés depuis mi-mars rappelle Geneviève Ducasse, la présidente de l'association qui gère le cinéma l'Eden Palace à Argenton-sur-Creuse. "C'est une perte de recettes pendant trois mois et demi. On a deux salariés à mi-temps qui sont au chômage partiel, est-ce que ce chômage partiel sera maintenu jusque là ? Je suppose..." La date de reprise n'est d'ailleurs pas la seule incertitude, loin s'en faut.

Une réouverture dans quelles conditions sanitaires ?

La date de réouverture est évidemment capitale pour les salles de cinéma, mais les conditions d'accueil du public aussi, rappelle Johann Demoustier, directeur des trois salles de cinéma "les Elysées" à Issoudun. "Si les mesures sanitaires sont trop draconiennes, cela va être impossible, surtout pour les petites salles, de rouvrir dans de bonnes conditions." Il rappelle que le cinéma est un lieu où on se rend en famille, entre amis pour être dans les meilleures conditions, le tout avec un "véritable esprit de divertissement". Pour lui c'est donc très clair : "si on s'amuse à rouvrir des salles de cinéma en imposant par exemple qu'un fauteuil sur deux soit occupé, j'imagine que beaucoup de spectateurs n'auront pas envie de revenir dans une salle de cinéma."

Partant de cette idée, il espère donc la plus grande clarté du gouvernement dans les semaines à venir. Si des conditions d'accueil très contraignantes sont imposées dans un premier temps mais qu'une date est fixée pour une réouverture dans des conditions plus normales un peu plus tard, Johann Demoustier estime qu'il sera judicieux de retarder la reprise. "Si on nous dit qu'en septembre on rouvre normalement, je pense qu'on pourra attendre. Mais il n'est pas envisageable d'attendre au delà. Si l'été passe et qu'on n'est pas en mesure de revenir aux conditions d'exploitation habituelles, même moi je prêcherai pour une réouverture, mais c'est à double tranchant." Une position que tous les gérants de cinémas ne partagent pas, notamment les salles privées qui pour certaines sont en grandes difficultés financières et qui espèrent donc pouvoir rouvrir au plus vite pour éviter une fermeture pure et simple.