Flowbird (ex Parkeon) condamné pour non-respect d'un accord d'entreprise prévoyant 16 embauches en CDI

L'entreprise de Besançon (Doubs) de terminaux urbains (horodateurs, systèmes de billetterie pour la voirie...) Flowbird (ex Parkeon) a été condamnée à verser 10 000 euros de dommages et intérêts au syndicat CFDT pour ne pas avoir respecter un plan d'embauche prévu par un accord d'entreprise de 2015.

Flowbird, anciennement Parkeon, une entreprise de terminaux urbains basée à Besançon (Doubs) a été condamnée, en cassation, a versé 10 000 euros de dommages et intérêts à la CFDT. Le syndicat, majoritaire dans l'entreprise, l'avait attaquée pour non-respect d'un engagement de seize embauches en CDI, prit dans le cadre d'un accord d'entreprise signé en 2015.

"En juin 2017, l'effectif n'y était toujours pas, nous n'avions pas atteint le total de 528 CDI prévu par l'accord d'entreprise et donc on a décidé de saisir la justice", raconte Marc Szabo, secrétaire général du syndicat CFDT Métallurgie de Besançon et du Haut-Doubs. Pour lui, l'important n'est "pas tellement" la somme obtenu, mais plutôt le fait d'avoir réussi à faire condamner l'entreprise, "ça montre que nous la CFDT, on est là pour défendre l'emploi", résume le représentant syndical.

Si l'entreprise a connu une période de régression de l'emploi entre 2015 et 2017, depuis trois ans, les embauches ont repris. "On a atteint le seuil qui avait été décidé par l'accord d'entreprise et on l'a même dépassé", une nouvelle jugée plutôt encourageante par Marc Szabo. Les seize CDI dont il était question en 2015 ont donc été pourvus.