Les syndicats de la chaîne de restauration Flunch annoncent que les restaurants de Martigues et Plan de Campagne (Bouches-du-Rhône) font partie des 57 sites que la direction de l'entreprise veut céder.

Flunch veut se séparer de ses restaurants de Martigues et Plan de Campagne

La direction de la chaîne de restauration Flunch vient de dévoiler une liste de 57 sites amenés à être cédés, selon l'intersyndicale du groupe. La direction ne souhaite pas dévoiler la liste des restaurants visés, mais selon les syndicats, les sites de Plan de Campagne et de Martigues sont concernés.

Sous le coup d'une procédure de sauvegarde depuis fin janvier, Flunch veut céder plus d'un tiers de ses restaurants, soit 57 sur 161. C'est ce que prévoit la procédure de sauvegarde actée le 29 janvier par le tribunal de commerce de Lille. L'entreprise, qui appartient au groupe nordiste Mulliez (Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Boulanger, Kiabi, Saint-Maclou...) se donne entre six et huit mois pour trouver des solutions de reprises au cas par cas.

Née en 1971, Flunch se présente comme "la première chaîne française de restauration en libre-service" avec 55 millions de clients servis par an avant la crise sanitaire dans 227 restaurants en France. L'enseigne aux 5.000 salariés a été durement éprouvée par la crise sanitaire.