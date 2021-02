FM Logistic à Savigny-sur-Clairis : "les chefs démissionnaient les uns après les autres", un ancien salarié

Après l'annonce de la possible fermeture du site FM Logistic de Savigny-sur-Clairis, dans l'Yonne, un ancien salarié témoigne des signes avant-coureurs qu'il a perçus depuis un an : baisse des produits référencés, démission en série de chefs d’équipes et tensions internes. 230 emplois sont en jeu.

Il a accepté de témoigner pour soutenir ses collègues encore en poste, car ce Sénonais de 37 ans ne fait plus partie de l'entreprise. Il a démissionné deux jours avant l'annonce faite aux salariés ce lundi 2 février 2021, d'une possible fermeture avant la fin de l'année.

Ce salarié se voyait faire toute sa carrière chez FM Logistic

Grégory a été cariste pendant quatre ans chez FM Logistic, embauché dès l'ouverture du site de Savigny-sur-Clairis (Yonne) en mars 2017. Il travaillait à la préparation de commandes pour l'entreprise Carrefour. "Pour moi c'était une carrière qui était toute tracée, je pensais faire ma carrière là-bas. J'étais à plein temps, en CDI et FM Logistic est une entreprise plutôt respectable." Cet ouvrier, issu du secteur de la restauration était payé au SMIC, mais avec les heures de nuit, les différentes primes et le treizième mois, il pouvait gagner entre 1700 et 1800 euros net par mois. Malgré ces conditions salariales avantageuses, il a choisi de quitter son emploi. "Cela n'a pas été facile de le décider, surtout que je n'ai pas droit aux prestations sociales, mais ce risque, j'ai bien fait de le prendre."

à lire aussi Le site FM Logistic de Savigny-sur-Clairis pourrait fermer au mois d'octobre

De nombreuses références retirées de l'entrepôt

Cela fait un an que Grégory sentait que quelque chose ne tournait plus rond dans l'immense entrepôt de FM Logistic (57.000 mètre carrés). Le premier indice a été d'apprendre qu'après le contrat de trois ans passé avec FM Logistic à Savigny, Carrefour a renouvelé pour seulement un an. Puis une évolution surprenante a accentué les doutes : "en mars 2020, alors qu'on était en confinement et qu'on livrait principalement la région parisienne, Carrefour nous a supprimé 30.000 colis par jour. Pourtant on travaillait beaucoup pendant le confinement. Mais ils ont fermé le poste de nuit en préparation. On perdu beaucoup de références sur l'alcool, les entrepôts commençaient à se vider. Là, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et par-dessus cela, on a 80% des supérieurs hiérarchiques qui sont partis en un an. Ils ont démissionné les uns après les autres."

Cela douze mois que cet ancien salarié et ses collègues s'inquiètent auprès de leur hiérarchie de la situation du site logistique. Mais ses supérieurs lui disaient de ne pas écouter les "on dit". Lui a bien que l'ambiance qu'il a connu au début, avait bien changé : "c'était assez bizarre comme ambiance, on sentait la hiérarchie un peu tendue."

Plusieurs explications possibles pour cet échec

Avec le recul, cet ancien salarié de FM Logistic voit plusieurs explications à cette possible fermeture. "Il y avait un très gros turn-over, cela changeait tout le temps, les gens ne restaient pas parce que c'est du rendement, de la pression. Il faut aller vite et faire de la quantité, de la quantité. Je voyais beaucoup de collègues souffrir et beaucoup d'accidents du travail." A tel point que vers 2018, 2019, FM Logistic a fait venir une cinquantaine de travailleurs polonais pendant plusieurs mois. Des salariés qui ne parlaient pas français et étaient logés ensemble dans les environs. "J'ai discuté avec certains qui parlaient français. Visiblement ce sont des Polonais qui travaillent uniquement en France, qui faisaient du maraîchage ou travaillaient dans d'autres boîtes de la logistique." Mais la principale explication vient de Carrefour selon ce salarié qui aurait réorganisé sa chaîne logistique en se recentrant sur certains sites, afin de réduire les coûts. "Ce sont des groupes qui n'ont pas de remords à fermer un entrepôt", regrette cet ancien salarié. Il se dit inquiet pour ses anciens collègues dont beaucoup parmi les CDI ont entre 45 et 50 ans. Il ne voudront pas forcément être reclassés dans d'autres départements.

L'espoir d'un nouveau client

Reste quand-même un espoir pour le site FM Logistic de Savigny-sur-Clairis. Selon ce salarié, le site de la même entreprise à Épaux dans l'Aisne, avait lui aussi perdu son principal client il y a quelques années, avant d'en retrouver un autre. Ce site se porte d'ailleurs tellement bien qu'une extension était annoncée il y a un an, avec plusieurs centaines d'emplois à la clé.