FM Logistic à Savigny-sur-Clairis : les élus du personnel parlent d'un climat de confiance avec la direction

Chez FM Logistic, les négociations avec la direction vont commencer ce jeudi, après l’annonce d’une possible fermeture du site de Savigny-sur Clairis (Yonne) d'ici la fin de l'année. Les élus du CSE sont inquiets pour l’avenir des 135 salariés en CDI et commencent à penser aux reclassements.

Ils se doutent bien que les prochains mois vont être difficiles à vivre, mais témoignent d'une réelle confiance envers leur direction. Leurs supérieurs leur ont fait savoir mardi 3 février que le groupe Carrefour avait dénoncé son contrat avec FM Logistic à Savigny-sur-Clairis (Yonne) depuis la mi-décembre. "Ils ont joué franc jeu", reconnaît d’emblée l’un des élus, "ils auraient pu nous annoncer la situation seulement dans quelques mois, selon le délai légal, mais ils l’ont fait avant". Une autre élue explique avoir des échanges constructifs avec la direction, "les cadres viennent sur le terrain au contact du personnel, ils ne se cachent pas leurs bureaux."

Les entretiens avec les salariés ont débuté

La direction de FM Logistic mène actuellement des entretiens individuels avec les salariés pour sonder leur état d'esprit et leur mobilité. D'après ces élus du Comité Social et Economique (CSE), elle aurait promis de leur dire, à l'issue des entretiens, quel pourcentage de salariés seraient susceptibles de bénéficier d'un reclassement dans l'entreprise. "Le groupe a gelé les mutations partout en France et ceux de Savigny seront prioritaires", affirme un élu. En cas de reclassement, il y aurait une centaine de postes à pourvoir à Escrennes dans le Loiret et d'autres à Marolles dans la Marne. "Des visites sont même prévues sur le site d'Escrennes", précisent les élus du CSE. FM Logistic proposerait un accompagnement pour ceux qui veulent rester dans l'entreprise : déménagement défrayé, prime de mobilité ou encore prise en charge du double loyer. "Il y a un climat de confiance", conclut une des élus.

La crainte d'un plan social dans l'année

"Pour l'instant, tout va bien, mais il y aura évidemment des points de friction", reconnaissent les représentants du personnel. D'abord parce qu'ils ne croient pas que l'entreprise pourra trouver un nouveau client pour remplacer Carrefour. "Si le secteur de la logistique allait bien, je vous aurais dit oui", indique une élue. Selon elle, les entreprises voisines comme Dachser ou Mauffrey auraient aussi des cellules vides. Alors les représentants du personnel commencent à préparer le pire : un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce serait pour eux, la première fois qu'ils affrontent un plan social. Ils ont conscience qu'ils devront se battre pour obtenir le plus possible, notamment pour les primes supra-légales, en cas de licenciements. "La direction sait qu'en cas de problèmes dans le dialogue social à Savigny, il y a des risque de débrayages par solidarité, sur d'autres sites en France, c'était déjà arrivé il y a treize ans".

Ce mercredi, une table-ronde est organisée à la salle des fêtes de Savigny-sur-Clairis, avec des élus locaux, dont le président de la Communauté de communes du Gâtinais et la députée de la troisième circonscription de l'Yonne, des représentants des salariés et le préfet, afin de comprendre en détail la situation.