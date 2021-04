FM Logistic à Savigny-sur-Clairis : un nouveau client et 130 emplois sauvés

Après l'annonce en février d'une fermeture possible du site, FM Logistic fait savoir qu'un nouveau client reprend une activité à Savigny-sur-Clairis (Yonne)

C'est le soulagement chez FM Logistic à Savigny-sur-Clairis dans l'Yonne. Après le désengagement du groupe Carrefour, annoncé aux salariés début février, un plan de sauvegarde de l'emploi avait été engagé. Il prévoyait une fermeture du site à la fin de l'année si aucun client nouveau n'était trouvé.

Des préparations de commande pour l'animalerie

Cette perspective fait maintenant partie du passé. Le groupe allemand Fressnapf, propriétaire de la marque d'animalerie Maxi Zoo, a signé un contrat d'exploitation du site pour cinq ans. Il s'agira comme précédemment de préparation de commandes pour les 200 magasins français Maxi Zoo ainsi que pour les commandes en ligne. L'activité de Carrefour devait se terminer au 31 octobre de cette année. Finalement Carrefour cessera son activité à Savigny plus tôt que prévu afin de permettre au nouveau client de démarrer dès septembre. L'intégralité de 130 salariés en CDI seront conservés. Le retour de l'activité de travail intérimaire assez forte de ce secteur n'est pour l'instant pas évoquée par FM Logistic.

Yannick Buisson, DG de FM Logistic France et Laurent Leleu, DRH de l'entreprise © Radio France - Renaud Candelier

Une implantation en France

"C'est la première fois que Maxi Zoo a un entrepôt en France", se réjouit Yannick Buisson, directeur général de FM Logistic France, "jusqu'ici tous les produits partaient d'Allemagne. Le site de Savigny-sur-Clairis a été choisi car l'entreprise allemande souhaitait une implantation rapide en France et à moins de 600 kilomètres de l'entrepôt allemand situé à Düsseldorf. La qualité des installations et la compétence des salariés a fini par convaincre les dirigeants lors d'une visite la semaine dernière." Le directeur général de FM Logisitic se réjouit d'avoir pu mener cette négociation en un temps record d'après lui, deux mois, et d'avoir tenu son engagement de tout faire pour garder une activité sur le site.

Le plan de sauvegarde de l'emploi avait été arrêté il y a quinze jours, en raison de l'avancée des négociations avec le nouveau client. Il ne sera donc pas relancé.