FM Logistic pourrait créer des emplois dans l'Yonne grâce à sa collaboration avec Maxizoo

Le site FM Logistic de Savigny-sur-Clairis a inauguré le 24 novembre sa collaboration avec son nouveau client, l'entreprise d'animalerie Maxizoo. Le groupe allemand possède 263 magasins en France et a choisi le site icaunais pour alimenter les commandes de l'ensemble de ses magasins français et celles de son site internet.

Entrepôt logistique de FM Logistique dans l'Yonne. Inauguration du nouveau contrat avec l'entreprise Maxizoo ce mercredi 24 novembre 2021. © Radio France - Renaud Candelier

Cela devrait assurer cinq millions de commandes par an pour l'entrepôt de Savigny. L'arrivée de ce nouveau client annoncée au mois de juin a permis de maintenir l'intégralité des contrats en CDI, à savoir cent dix postes. Et si Maxizoo tient ses objectifs, FM Logistic pourrait créer de nouveaux emplois à Savigny. Une très bonne nouvelle après le fiasco Carrefour. En février, le distributeur annonçait la rupture de son contrat avec en perspective la crainte d'une fermeture du site sorti de terre il y a quatre ans. Nouveau client, nouvel espoir donc porté par Jan Wejbrandt, le PDG de Maxizoo France. "_Nous sommes en pleine expansion, nous ouvrons quarante cinq magasins par an e_t le site de Savigny alimente aussi notre site marchand en plus des magasins donc il y a beaucoup de perspective". Maxizoo veut doubler son nombre de magasins en cinq ans. Pour le directeur du groupe logistique Yannick Buisson, il faudra évidemment recruter pour répondre à la demande de son client. "On peut, à mon avis, doubler voire triplé le volume traité sur ce site donc il va falloir recruter pour monter en puissance et traiter les commandes supplémentaires. Donc je pense que dans les mois et années à venir il y aura bel et bien de la création d'emplois".

Le contrat signé avec FM Logistic et Maxizoo est d'une durée de cinq ans, de quoi laisser envisager l'avenir avec une certaine sérénité pour les salariés. D'après l'enseigne Maxizoo, la pandémie a renforcé l'attachement des Français pour leurs animaux de compagnie et constate une demande plus forte pour les produits de "complicité" comme les laisses, les jouets et les friandises pour animaux.