Fnac de Saint-Étienne : Tristesse dans le centre ville, impatience à Monthieu

Après 25 années passées dans la galerie Dorian, en plein centre ville de Saint-Étienne, la Fnac a baissé le rideau une dernière fois ce samedi soir. Le 2 juin prochain, l'enseigne ouvrira un magasin de 400 mètre carré dans la galerie commerciale de Monthieu en périphérie de la ville.

Le départ de la Fnac du centre-ville de Saint-Étienne laisse un grand vide dans la galerie Dorian. Ce samedi les derniers clients ont acheté leur produits dans le magasin de la rue Louis Braille. Pas d'effervescence particulière, juste à l'entrée un panneau pour bien signaler le déménagement de l'enseigne à Monthieu le 2 juin prochain.

Colère de certains ...

Marc est un des derniers clients à sortir du magasin. L'homme est assez en colère. "C'est regrettable qu'il y ait encore un commerce qui ferme en centre-ville. C'est une horreur. Qu'est-ce qu'un commerce ? C'est la sécurité dans la ville. Plus il y aura des commerces, moins il y aura des problèmes d'insécurité" explique ce client occasionnel de la Fnac à Saint-Étienne. "J'ai un petit pincement au cœur c'est vrai" ajoute Martine, son épouse. "J'y viens souvent à la Fnac le midi, quand je travaille. Mais bon là, je ne viendrai plus" explique Martine. Depuis plusieurs mois, Sandrine, responsable de la boutique Tisseur de rêve, tente de rassurer les clients quant à l'avenir de la galerie. "Parce que les gens font l'amalgame entre la galerie Dorian et la Fnac. Il y a même des gens qui pensaient que notre boutique était une émanation de la Fnac" ajoute la commerçante. Pour l'instant aucune enseigne ne s'est manifestée pour s'installer dans la galerie du centre-ville.

... Impatience des autres

À Monthieu, dans la galerie marchande, des clients attendent avec impatience l'ouverture de la nouvelle Fnac et ses 400 mètres carré. Norbert habite Rive-de-Gier. "Pour se garer ici ce ne sera pas plus mal. Cela nous évitera de tourner en rond pour trouver une place, comme en centre-ville. Et puis la Fnac va redynamiser cette galerie de Monthieu qui est un peu vieillissante" explique ce Ligérien. Les magasins de produits culturels et d'informatique n'ont de toute façon plus leur place en centre-ville d'après Brice, vendeur chez Darty. "Nous nous sommes parti de Centre-Deux pour aller à la Fouillouse, et le commerce s'est amélioré" prétend le jeune homme.

Guilaine travaille à la bijouterie Marc Orian à deux pas de la nouvelle Fnac, à Monthieu. Cette commerçante espère bien profiter de l'arrivée de l'enseigne le 2 juin prochain. "En s'installant à Monthieu la Fnac attirera encore ses clients stéphanois mais en plus ceux qui viennent de Lyon, de Saint-Chamond par l'ouverture de l'autoroute où il y a un accès directement à Monthieu. Et j'espère que nous aurons à la bijouterie de nouveaux clients (sourires). Aujourd'hui tout le monde se déplace en voiture, sauf que dans le centre-ville de Saint-Étienne c'est mission impossible pour se garer. Le centre-ville c'était avant. Maintenant on est appelé à plus se déplacer" analyse la bijoutière.