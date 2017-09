FO dans le Doubs dans la rue contre la réforme du code du travail et contre la ligne de FO national

Quand la base se démarque de Paris. Force Ouvrière dans le Doubs a décidé de manifester aujourd'hui contre la réforme du code du travail. Le syndicat local va à l'encontre du mot d'ordre national mais pour sa secrétaire départementale dans le Doubs il n'y a pas de problème avec Jean Claude Mailly.

"Je tiens à préciser que l'union départementale FO du Doubs n'a rien contre Jean Claude Mailly" précise Rachel Messousse, la secrétaire générale de Force ouvrière dans le Doubs . Le syndicat départemental appelle ses adhérents à manifester aujourd'hui contre la réforme du code du travail alors que FO n'appelle pas à manifester au niveau national. "On est une organisation libre et indépendante" précise Rachel Messousse et elle rajoute : Jean Claude Mailly n'appelle pas à la grève mais il ne l'interdit pas". Tout est une question de nuance. Pour la secrétaire du syndicat dans le Doubs il n'y a pas de contradiction dans la position de Paris et de la base . Rachel Messousse rappelle d'ailleurs que le bureau national s'est prononcé contre les ordonnances, même s'il n'appelle pas à manifester. "Dans le Doubs nous sommes contre ces ordonnances dit Rachel Messousse, pour nous, c'est important d'être dans la rue pour construire une grande mobilisation."

FO dans le Doubs : "Les propos d'Emmanuel Macron sont une insulte au dialogue social"

Pour FO dans le Doubs, les ordonnances détruisent le code du travail : particulièrement les accords d'entreprise ." L'entreprise pourra faire pression sur les salariés pour qu'ils travaillent plus et gagnent moins" explique Rachel Messousse . "C'est une aggravation de la loi El Khomri. C'est choquant" . La secrétaire départementale Force ouvrière dans le Doubs y voit d'ailleurs un mauvais présage : " lorsque le code du travail sera détruit ce sera au tour de la sécurité sociale, l'assurance chomage etc... 67% de Francais aujourd'hui sont contre ces réformes. Concernant cette fois les propos tenus par le président Emmanuel Macron qui qualifie ceux qui s'opposent aux réformes de fainéants, d'extrêmes et de privilégiés Rachel Messousse ne les accepte pas : " On se sent visé et insulté, c'est une insulte au dialogue social. Le président fait fi du dialogue social qu'il a tenté utilisé pour les ordonnances. "

L'intégralité de l'ITW de Rachel Messousse :