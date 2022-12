Foie gras à Noël : "Nous n'avons rien, c'est la première fois en 25 ans" alerte une productrice de Bavans

"Je n'ai pris aucune commande de canard pour les fêtes de fin d'année. En 25 ans, c'est la première fois que ça nous arrive." Catherine Mougin est productrice de foie gras à la Ferme Mougin, à Bavans, dans le Doubs. Cette année, la situation est "catastrophique", estime-t-elle. "Je n'ai pas de foie gras à proposer à mes clients, pas de magret ni de confit non plus. Il n'y a pas eu de cas de grippe aviaire sur notre exploitation mais on la subit quand même puisque les canetons que nous recevons viennent du sud-ouest. Nous n'en avons pas eu depuis avril."

ⓘ Publicité

Catherine Mougin, qui vend sa production sur les marchés, a pu écouler quelques bocaux de foie gras faits en début d'année, mais elle n'a désormais plus de stock. Et malgré l'inflation, elle se refuse à augmenter les prix : "Ça me gêne par rapport à mes clients, qui n'y sont pour rien. Ils subissent déjà suffisamment comme ça, je ne veux pas augmenter les prix."

Pas d'aides financières

Catherine Mougin craint désormais pour l'avenir de son exploitation, reprise par son fils. Elle s'est renseignée auprès de la chambre d'agriculture, pour savoir si elle pouvait toucher des aides, comme c'est le cas pour les éleveurs du sud-ouest : "Dans le département, je suis la seule à faire du foie gras, alors on m'a répondu qu'il n'y avait pas d'aides pour moi. Je me suis permise de faire appel à notre député, Nicolas Pacquot, qui est venu nous voir. Il va essayer de trouver des aides pour sauver l'exploitation. Aujourd'hui, elle est en danger."