Foie gras : plus cher et plus rare cette année

Après deux années d'épizootie aviaire, les prix du foie gras s'envolent. Ce qui n'empêche pas les Français de continuer à en acheter, à trois semaines de Noël.

Au moins 15% de plus sur la facture. Au marché Victor Hugo, à Toulouse, les clients et les commerçants ne nient pas l'évidence : cette année, le foie gras est plus cher. C'est la conséquence logique de deux années de grippe aviaire et de l'abattage de millions de palmipèdes dans les élevages du Sud-Ouest et d'Occitanie. "La production des canetons a baissé de 46%", se désole Danielle Samaran, propriétaire de la Maison Samaran, qui proposent tous les produits autour du canard et de l'oie.

Une tranche de patrimoine

11 000 tonnes seulement produite en 2017, c'est 44% de moins qu'en 2015, dernière année normale de production. "Je me suis baladée parmi les étals de mes collègues, confirme une vendeuse du marché. Des foie gras qui étaient vendus aux alentours d'une trentaine d'euros dépassent aujourd'hui les 45 euros." Selon les types de produits, il faut plutôt tabler sur une augmentation de 10 à 30%. En moyenne, la tranche de foie gras coûte 50 centimes plus cher. Pour une famille de quatre personnes, cela ne représente donc "que" deux euros supplémentaires.

"Les clients sont au rendez-vous." Danielle Samaran Copier

D'autres, comme Francine, ont grimacé en voyant la facture : "J'ai acheté trois kilos. Bien sûr, le prix compte, mais je vais en faire des terrines pour mes enfants et nous allons en manger pendant les fêtes. Avant, ma mère le faisait. Aujourd'hui, c'est moi." Pour la plupart des Français, le foie gras fait partie du patrimoine. Les prix n'ont pas assez augmenté pour les dissuader d'en acheter.

L'origine des foies

Les commerçants le constatent : les clients ne désertent pas les magasins. "On a une bonne montée des ventes, depuis quelques semaines, note Aline, qui tient l'un des nombreux étals qui vend du foie gras. C'est tellement important d'avoir un foie gras à Noël que les clients passent outre l'augmentation des prix." Selon une étude CSA pour le CIFOG, l'interprofession du foie gras, 92% des Français continuent d'en consommer. "Je vis en Thaïlande depuis trois ans, raconte Gabriel, un petit pot de mi-cuit à la main. Je viens tout juste de rentrer et mon premier achat, c'est du foie gras ! Au final, le prix ne m'en empêchera pas d'en manger pour les fêtes."

David, gérant de La Volaille Occitanie, estime la hausse des prix entre cinq et dix euros. "Pourtant, même si les clients s'y intéressent, ce n'est pas leur première préoccupation, assure le commerçant. Ils veulent d'abord savoir d'où viennent les foies. Ils veulent consommer local et c'est une bonne nouvelle." Pour faire face à la relative pénurie, une partie des foies gras sont en effet importés des pays de l'est de l'Europe. Ils ne représentent que 20% des mets qui seront dégustés en France, selon le CIFOG : 80% de la production qui se retrouvera dans nos assiettes reste française.

"Nous ne manquerons pas de foie gras, promet Danielle Samaran. Certains clients veulent faire du stock, mais il y aura une quantité suffisante pour les fêtes. Et pour ceux qui veulent réaliser des terrines pour toute l'année, tout rentrera dans l'ordre dès le mois de janvier, quand la demande baissera."