C'est un peu comme si Airbus aidait Boeing, ou si le Stade Toulousain soutenait le Castres Olympique. Il faut bien sûr re-contextualiser cette belle histoire à l'échelle de la gastronomie gersoise, la transformation du canard. Le 30 août dernier, les Fleurons de Samatan, coopérative historique du bassin de la Save rachetée par le groupe Vivadour il y a dix ans, voit son atelier de la conserverie complètement brûlé, pour une raison inconnue encore. À l'intérieur, 70.000 verrines et 100.000 boites de foie gras, soit un million et demi d'euros de valeur marchande, sans compter la perte des locaux et de l'outil de production. Surtout, une dizaine de salariés se retrouvent sans atelier.

Delphin Guillaumey (les Fleurons) devant le sinistre : 170.000 verrines et boites de foie gras ont été perdues. © Radio France - Bénédicte Dupont

Pas de chômage technique

Les deux tiers du stock ont été anéantis à quatre mois de Noël, à deux mois des premières ventes. Il faut dès lors assurer ses arrières et travailler la matière crue, les canards abattus, autrement dit trouver un endroit où déveiner les foies. Une longue période de chômage technique semble se profiler. Au lieu de cela, après deux jours de RTT, l'équipe de Samatan intègre dès le lundi 3 août la conserverie d'un concurrent à 20 kilomètres de là. Premier réflexe de Delphin Guillaumay, responsable des Fleurons de Samatan pour Vivadou : appeler les confrères. À moins que ce ne soit les concurrents qui d'eux-mêmes proposent leurs aides. Le patron parvient dans un premier temps à caser ses employés : huit équivalent temps plein sont envoyés à la conserverie de Gimont, Ducs de Gascogne. Disposant d'un grand atelier, ils peuvent facilement accueillir une équipe supplémentaire. Les Fleurons peuvent continuer leur activité de déveinage de foies.

C'était une évidence de les aider. On se connait, on travaille ensemble. Si il m'était arrivé un souci comme celui-là, j'aurais bien aimé qu'on m'aide. Et puis, c'est l'effet gersois : on est finalement peu nombreux dans cette filière, on travaille pour le même secteur d'activité. On a tous à y gagner à se rendre service. — Marie Jollivet, présidente des Ducs de Gascogne

Les ouvriers des Fleurons sont arrivés chez Ducs de Gascogne à Gimont quatre jours après l'incendie. © Radio France - Bénédicte Dupont

Ducs de Gascogne n'a pas tout perdu dans ce service, les Fleurons lui ont confié le marché de la transformation des foies déveinés. Deux autres concurrents gersois ont aussi répondu à l'appel : le groupe Delpeyrat via son site à Fleurance participera à la commercialisation de produits, et Canards d'Auzan à Castelnau d'Auzan s'occupe des confits.

Un avenir assuré grâce à la solidarité "post-crise aviaire"

À Samatan, les expertises sont toujours en cours. Ce qu'il reste de la conserverie devrait être rasé le mois prochain. S'ensuit les usuelles tractations avec les assurances, et un nouveau projet devrait être lancé avec l'idée de reconstruire un atelier. Mais tout cela devrait prendre deux années. En attendant, les partenariats avec les confrères devraient être maintenus. En 2019, une commande d'abattage de 500.000 canards a été actée.

On vient de sortir de deux ans de crise aviaire où on a appris à se connaître finalement entre acteurs de la filière, il a fallu se serrer les coudes quand nos abattoirs ont fermé. Maintenant, en cas de coup dur, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. — Delphin Guillaumey, responsable Vivadour pour les Fleurons

Marie Jollivet a repris les Ducs de Gascogne avec son mari il y a deux ans. © Radio France - Bénédicte Dupont

