Foire aux santons de Marseille : Jean-Pierre Foucault parrain cette année, coup d'envoi le 19 novembre

La plus ancienne foire aux santons réunira 26 santonniers du 19 novembre au 31 décembre

C'est une tradition à Marseille juste avant Noël : ressortir sa crèche et choisir ses santons préférés. La 220e édition de la Foire aux santons s'installera sur le Vieux-Port du 19 novembre au 21 décembre 2022. Cette année, c'est le présentateur télé Jean-Pierre Foucault qui en est le parrain. La foire, créée en 1803, accueille cette année 26 santonniers, de 10h à 19h, et jusqu’à 21h les vendredis et samedis.

Une boite aux lettres géante pour les enfants

L’inauguration aura lieu le dimanche 20 décembre à 12h au son des tambourins et en présence de groupes folkloriques, à l’issue de la messe des santonniers célébrée en provençal à l’église des Augustins.

Au programme cette année : démonstrations de fabrication de santons pour les enfants, promenades à dos d'ânes, animations de danses, musiques et chants. À l’instar du " Santa Claus village " en Laponie, La Poste installera également une boite aux lettres où les enfants pourront venir déposer leurs lettres au Père Noël.

120 ateliers de fabrication de santons

"Le véritable santon de Provence, en argile non cuite, a été créé par Jean-Louis Laignel né en 1764 à Marseille, explique le communiqué de presse. La fabrication de cette figurine s’est perpétrée jusqu’à aujourd’hui, respectant un savoir-faire où création et secrets d’ateliers sont depuis toujours associés."

Aujourd’hui, de Marseille à Aix-en-Provence en passant par Aubagne, on compte environ 120 ateliers de fabrication de santons : "Le santonnier est un véritable artiste, puisqu’à base d’argile, il fabrique une multitude de personnages à l’apparence vivante prenant légitimement place sous le sacro-saint sapin ! Doté d’une imagination fertile, ils façonnent ses santons qui, outre les traditionnels personnages bibliques, peuvent aussi représenter des personnalités ou des scènes de vie issues des romans de Marcel Pagnol, à l’instar de la célèbre partie de cartes."