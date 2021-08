Foire de Beaucroissant annulée : "On est contraint d'augmenter les impôts" pour compenser, déplore le maire

La fin août est en principe une période d'effervescence à Beaucroissant, dans le Nord-Isère. Mais cette fois, pour la deuxième année consécutive, la célèbre foire agricole d'automne n'aura pas lieu. Dans le village, on hésite entre résignation et envie de rebondir.

L'ambiance est étrangement calme à Beaucroissant pour une fin août. "D'ordinaire on est en train de préparer les terrains, de tondre les espaces verts, d'installer les grilles, de préparer les buvettes", confirme le maire de Beaucroissant, Antoine Reboul. La mort dans l'âme, le conseil municipal a dû se résigner, au début de l'été, à annuler la grande foire agricole pour la deuxième année consécutive. C'est même la quatrième annulation de suite pour la foire puisque les éditions de printemps ont aussi été annulées en 2020 et cette année.

Dans le village et alentours, les acteurs économiques font grise mine. A l'image de Frédéric Guillot, qui tient la supérette du village, mais qui s'apprête, en ce mardi matin, à prendre un mois de vacances. Complètement inhabituel à l'approche de septembre, en temps de foire. "En général, la foire représente une grande part de mon chiffre d'affaires : je vends autant de tabac en trois jours que durant un mois entier", explique le gérant.

Un tiers du budget de la commune manque à l'appel

Même constat pour les hôtels ou pour les restaurants alentours. La foire et ses 1.800 exposants laisse un grand vide. "Il ne se passe pas un jour sans que des habitants me parlent de la foire, à quel point elle leur manque", confirme la régisseuse de la foire, Isabelle Delahaye. Elle manque aussi cruellement aux finances de la commune. "Sur une année, pour les deux foires - du printemps et de l'automne - _cela représente 300.000 euros de perte_. C'est un tiers de notre budget", s'étrangle Antoine Reboul. "On est donc contraint d'augmenter les impôts locaux, qui étaient traditionnellement très faibles à Beaucroissant, grâce à la foire. Il n'y a pas d'autres solutions".

Un manque visible sur le mur même de la mairie, où deux grands plans du champs de foire sont affichés : à gauche, celui de la dernière édition, rempli. "Vous avez là l'ensemble des exposants de la dernière édition, la 800e, en septembre 2019", détaille avec nostalgie la régisseuse. A droite, celui de leur "plan B", une fête intitulée "Les rendez-vous de l'agriculture".

Une fête alternative, en petit comité

La mairie de Beaucroissant a effectivement décidé de mettre sur pied une fête alternative, réservée aux professionnels, afin de pouvoir maîtriser le contrôle des pass sanitaires. "On acceptera bien sûr les habitants du village, mais on ne peut pas gérer plusieurs milliers de visiteurs", tempère le Antoine Reboul. "Il s'agit vraiment d'un tout petit format, à destination des éleveurs, des professionnels. En surface utilisée, cela représente un dixième de la surface habituelle". La mairie espère donc pouvoir organiser ce "plan B", en attendant les consignes de la préfecture.