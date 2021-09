Foire de Beaucroissant : "Il y avait besoin de recréer un évènement" justifie la filière

Faute de pouvoir organiser la vraie foire de Beaucroissant, annulée pour la quatrième fois en deux ans, la mairie et les organisations agricoles ont décidé de remplacer l'événement par une fête professionnelle, en petit comité : "Les rendez-vous de l'agriculture", ce jeudi 16 et vendredi 17 septembre. Jean-Marc Vallet, chargé de mission pour la Fédération Charolais Sud-Est était l'invité de France Bleu Isère ce vendredi.

En quoi était-ce important d'organiser un évènement à Beaucroissant ?

Depuis 18 mois maintenant, on a vécu une crise qui a frappé fort la foire de Beaucroissant, elle a dû être annulée déjà à trois reprises. Et du côté de la mairie, comme de la Fédération du Sud-Est, on s'était dit qu'on ne pouvait pas rester dans cette impasse encore un peu plus longtemps. Il y avait besoin de recréer un évènement, sinon cela risquait de mettre en péril l'avenir de la foire de Beaucroissant. C'est pour ça qu'on a monté un projet avec la mairie, avec d'autres organisations professionnelles agricoles dans le Sud.

C'est un évènement entre professionnels ?

Il n'y a que des professionnels exposants, mais c'est ouvert au public. On avait une limitation de visiteurs annoncée au mois de juin, mais depuis ça s'est un peu détendu. C'est donc ouvert à tout le monde. Hier, on s'est rendu compte qu'il y avait une très bonne fréquentation puisqu'on a passé un millier de visiteurs. C'était au delà de nos espoirs. Cela montre bien la nécessité pour les gens de se rencontrer.

Vous qui avez l'habitude de l'effervescence de la foire, comment vous vous vivez cette édition-là ?

Bien sûr, c'est une édition particulière, puisque elle réunit des exposants sur deux hectares avec une quarantaine d'exposants [ndlr : dix fois mois que d'ordinaire]. Mais ceci dit, il y a une ambiance quand même assez formidable entre tous les partenaires de l'agriculture. Pour nous, au niveau du concours charolais, rien ne change par rapport aux années précédentes puisqu'on a toujours une bonne centaine d'animaux en concours. Donc on ressent un peu l'ambiance habituelle. Mais avec moins de moins de monde.

C'est la quatrième annulation de suite (foire de printemps et d'automne confondues). Quelles sont les conséquences pour votre filière ?

Pour la filière, c'est compliqué, comme pour toutes les entreprises. Après dans le monde agricole, la vie continue malgré tout dans les élevages. Les éleveurs ont continué de vendre des reproducteurs, de travailler la génétique. Tout cela, c'est du travail sur du long terme, donc une mauvaise année ne peut pas forcément causer des nuisances durables pour l'agriculture. On est quand même impactés, par rapport à toute l'industrie, au manque de matières premières, à tout ce qui tourne autour aujourd'hui. Mais globalement on tire un peu mieux notre épingle du jeu.

Et au niveau de l'attirance du métier, ces rencontres avec le public, comme la foire de Beaucroissant, cela permet de créer des vocations aussi ? C'est nécessaire de revenir à ça ?

On l'a voulu dans ce sens là, on a voulu axer beaucoup sur l'orientation des jeunes, avec une journée spéciale jeunes qui a été un grand succès : plus de 180 jeunes issus des centres de formation agricole de la région sont venus à Beaucroissant pour participer à un concours de pointage d'animaux. Ils ont aussi pu rencontrer les autres partenaires agricoles pour discuter des métiers agricoles et de la diversité qu'il peut y avoir dans le domaine. Et Dieu sait si aujourd'hui, l'agriculture offre des emplois qui ne sont pas honorés, comme dans l'industrie ou d'autres domaines.