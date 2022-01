Foire de Beaune : moins d'exposants, 3000 visiteurs espérés

Annulée en 2021 à cause de la pandémie, la foire de Beaune s'installe au Palais des Congrès du vendredi 21 au dimanche 23 janvier 2022. Une édition particulière, entre exposants arrivés au dernier moment, moins de locaux, et une entrée gratuite pour les visiteurs.

85 exposants, avec des stands consacrés à la gastronomie, l'habitat et la maison, l'automobile et le bien-être (avec des spas ou des fauteuils de massage) : le Palais des Congrès de Beaune se prépare à recevoir une nouvelle édition de la Foire - qui a remplacé depuis 4 ans le "Salon de l'habitat" - du vendredi 21 au dimanche 23 janvier 2022. Elle avait été annulée en 2021 à cause de la crise sanitaire. Sa version 2022 se fera avec une vingtaine d'exposants en moins, mais l'entrée sera gratuite pour les visiteurs.

Moins d'exposants locaux en raison du contexte

Une semaine avant l'évènement, les organisateurs n'attendaient "que" 75 exposants. Mais avec les annulations d'autres salons et d'autres foires, certains ont dû trouver un plan B dans l'urgence, raconte Marc Toutlian de la société MT Expos, basée en région lyonnaise et qui organise l'évènement depuis 12 ans. "C'est une bonne nouvelle, après c'est une organisation, il faut tout rechambouler, mais ça fait partie du métier".

Moins d'exposants, cela laisse de la place à des nouveaux-venus. C'est le cas de Sébastien Hyenne, vendeur de spas et de piscines près de Beaune. Il évoque "un investissement", pour "se faire connaître auprès des Beaunois". Pour louer un stand, il faut débourser environ 1300 euros pour 9m² dans le secteur "habitat", entre 500 et 550 euros pour un stand "gastronomie".

Autre conséquence de la crise du Covid-19 : davantage d'exposants venus d'ailleurs dans la région Bourgogne-Franche-Comté - voire d'Auvergne - Rhône-Alpes. "Les artisans locaux sur Beaune sont pour la plupart débordés de travail, donc il y a une fenêtre de tir qui est ouverte, raconte Marc Toutlian. Pour moi, une foire est viable sur le long terme quand on a vraiment les acteurs locaux. Après, le contexte économique fait que c'est un peu plus compliqué".

REPORTAGE - Qui sont les exposants de cette Foire de Beaune en janvier 2022 ? Copier

Entrée gratuite et leçons tirées de la foire de Dijon

La foire de Dijon, qui a eu lieu au mois de novembre 2021, a connu une baisse de fréquentation de 30%. "C'est une foire historique, ils ont fêté leurs 30 ans cette année. On n'est pas dans les mêmes bassins de vie. Effectivement, on a senti que pour pas mal de nos clients c'était mou, ce qui a mis un frein à certains exposants qui avaient investi à Dijon en se disant : 'Vu que Dijon n'a pas été super, est-ce qu'on va faire Beaune cette année?'".

Et il en a tiré des leçons. Lors de sa dernière édition, en 2020, l'entrée était payante pour cette foire de Beaune - 4 euros pour les adultes, gratuit pour les enfants. Ce ne sera pas le cas cette année. "Pour ne mettre aucun frein, aucune barrière, déjà qu'il y a pas mal de barrières avec le masque obligatoire, le pass sanitaire - ou vaccinal - en plus si les visiteurs doivent ouvrir le porte-monnaie pour sortir de l'argent pour payer une entrée ... j'ai dit "on prend le pari, on fait entrée gratuite", relate l'organisateur Marc Toutlian. Habituellement, l'évènement accueille entre 3500 et 4000 visiteurs. "On sait qu'on dévisse en moyenne de 30% avec le contexte. Si on arrive à faire 2900-3000 visiteurs, on sera contents".