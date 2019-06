Foire de Bordeaux : un premier week-end plutôt tranquille

On ne s'est pas vraiment bousculé dans les nombreuses allées de la Foire de Bordeaux pour ce week-end d'ouverture, qui a pâti de la très belle météo et de la concurrence...de la plage.

Bordeaux - France

Certains visiteurs étaient presque surpris d'être parvenus à se garer sur les parkings les plus proches de l'entrée du Parc des Expositions de Bordeaux. "Ce n'est pas plein, il y a encore plein de place !" lance un couple en se réfugiant à l'ombre des bâtiments. Le soleil a brillé tout le week-end d'ouverture de la Foire de Bordeaux, et c'est bien lui le principal responsable d'une fréquentation en-dessous des espérances, estiment plusieurs exposants. Joëlle, qui expose ses peintures artisanales sur porcelaine et faïence, désigne d'un geste un peu fataliste l'allée centrale, qui longe son stand, et où on ne se bouscule pas.

Il fait tellement beau dehors...le public a raison, on est mieux à la plage ! - Joëlle, exposante.

Ce week-end ne permettra pas à Joëlle de faire recette, mais l'artiste est patiente : la Foire, qui a lieu du 1er au 10 juin, est loin d'être finie. Bernard, qui vend des terrariums lumineux quelques allées plus loin, est très optimiste, d'autant plus que les températures vont redescendre. "Tous les espoirs sont permis !" Il ne s'attendait pas à un gros chiffre d'affaires lors du week-end d'ouverture, où vient une clientèle "familiale, en balade dominicale" qui flâne mais n'est pas forcément acheteuse.

Le glacier et les piscines s'en sortent (très) bien

Sur les 200 000 m² d'espace d'exposition, les piscines occupent, à l'extérieur des murs, une place importante. Les fortes chaleurs attirent de potentiels acheteurs vers les différents bassins. "Ils touchent, ils se disent oh la la, qu'est-ce qu'on serait bien dans l'eau !" s'amuse Magalie, sur le stand de Palma Piscine. Il faut un certain budget. Pour une piscine enterrée, au moins 6000 euros. Stéphane va prendre le temps de la réflexion, mais repart tout de même avec un sac de la Foire : "Madame s'est fait plaisir" glisse-t-il. Chez le glacier aussi, on s'offre un petit plaisir gourmand : les vendeurs de glaces et boissons fraîches ont tiré leur épingle du jeu en ce week-end estival.