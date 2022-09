Fin de la 76ème édition de la Foire de Châlons : "On n'a jamais eu tel degré de qualité", estime son président

La 76ème édition de la Foire de Châlons-en-Champagne prend fin ce lundi soir. D'après les premiers retours et chiffres, le bilan est _"excellent"et "dépasse même certaines attentes", se réjouit le président de la Foire. "Quand on a démarré, il y a une dizaine de jours, on ne savait pas exactement comment allaient réagir les consommateurs, s'ils avaient envie d'acheter ou pas. Et finalement, on n'a pas eu de trou dans la semaine, des weekends où nous pouvions à peine marcher dans les allées",_ explique Bruno Forget.

Les chiffres concernant le nombre de visiteurs ne sont pas encore connus, mais les organisateurs soulignent "un taux de fréquentation excellent", supérieur à l'an dernier. "Je pense qu'on va retrouver les chiffres de 2018 et 2019", espère Bruno Forget.

Des milliers de jeunes dans les allées de la Foire cette année

Les stands les plus attractifs sont ceux "où les exposants sont vendeurs", constate le patron de la Foire de Châlons. Les stands de boisson et de restauration ont particulièrement bien fonctionnés. "Et là où nous sommes particulièrement surpris, c'est concernant le niveau d'activité dans le machinisme agricole", souligne Bruno Forget.

Il salue par ailleurs la présence de nombreux jeunes pour cette édition 2022. "Ils sont des milliers à être venus à la ferme pédagogique, dans le village des métiers, mais aussi dans le cadre des JO de Paris 2024. Il y a eu une grande journée dédiée aux étudiants jeudi, avec 25 000 étudiants", explique Bruno Forget. Et surtout, les concerts, le soir, qui ont attiré les foules.