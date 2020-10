Foire de Craon annulée : les commerçants organisent des portes ouvertes

À défaut de participer à leur traditionnelle foire, les artisans et commerçants de Craon organisent des portes ouvertes du vendredi 2 au lundi 5 octobre. Entre 50 et 60 enseignes y participent. Une poignée de professionnels viennent de communes voisines.

La traditionnelle foire des commerçants de Craon a été annulée à cause du coronavirus. Le comité commercial de la ville s'est associé au comité foire pour organiser un week-end portes ouvertes.

Du vendredi 2 au lundi 5 octobre, les participants peuvent proposer des réductions et faire visiter leurs locaux. Entre 50 et 60 enseignes y participent. Une poignée de commerçants sont venus de communes voisines.

Une offre fournie

Le garage craonnais Jab Automobiles accueille ainsi des véhicules de celui de la Chesnaie, situé à cinq kilomètres, sur la commune de Pommerieux.

"J'ai rarement vu autant de choix", avoue Philippe, qui cherche une voiture pour sa fille. Le Mayennais de 53 ans a appris sur les réseaux sociaux que les deux garages s'associaient pendant les portes ouvertes. "Il y a de grandes chances qu'on en trouve au moins une pour nous! S'il y a cinq voitures c'est compliqué, maintenant, s'il y en a 50, c'est plus du tout la même chose. C'est une très bonne initiative en tout cas!"

Le but n'est pas de prendre la clientèle de l'autre, mais d'être présent et de participer à cet événement ensemble - Angélo Bourdelet, propriétaire du garage de la Chesnaie, à Pommerieux.

Les deux garages se connaissent bien : ils coopèrent parfois et se retrouvent l'un en face de l'autre lors de la foire des commerçants. Cette année, ils sont sur le même emplacement.

"Si le garage de Craon ne m'avait pas proposé de venir, je ne suis pas sûr que je me serais impliqué dans les portes ouvertes. Mon entreprise est plutôt excentrée, elle n'aurait pas attiré tant de monde...", reconnaît Angélo Bourdelet, propriétaire du garage de Pommerieux. "Après, le but, ce n'est pas de prendre la clientèle de l'autre, mais d'être présent et de participer à cet événement ensemble", s'enthousiasme-t-il.

Aude Bourgeois, co-associée de l'entreprise craonnaise, a travaillé sur la présentation des véhicules. "On a aménagé l'espace un peu au feeling. On a mélangé les marques, les budgets, les kilométrages. Le but c'est que le rendu soit chouette!"

L'affluence n'est pas celle des jours de foire et l'ambiance n'est pas aussi festive. Mais les commerçants sont heureux d'avoir pu organiser ces journées portes ouvertes.