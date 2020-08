Foire de Lessay : le président de la chambre d'agriculture de la Manche pour une annulation en 2020

Les dernières évolutions sur le front de l'épidémie de covid-19 et les annonces du premier ministre posent question quant à la tenue les 11 et 12 septembre prochain de la foire de Lessay 2020. Pour le président de la Chambre d'Agriculture, une annulation serait la décision la plus sage.

Alors que l'épidémie de covid-19 repart à la hausse et que, dans ce contexte, le premier ministre Jean Casteix a annoncé le maintien d'une jauge maximum de 5000 personnes pour l'organisation de grands événements, jusqu'en octobre, se pose de plus en plus la question de la possibilité du maintien de la foire de Lessay. Chaque année début septembre, l'événement rassemble en trois jours autour de 300 000 personnes venues de tout le grand Ouest. Cette année, coronavirus oblige, la municipalité de Lessay a revu sa copie et annoncé en juillet dernier son intention de maintenir une foire uniquement agricole limitée à moins de 5000 visiteurs. Mais c'est la préfecture qui doit trancher en dernier lieu.

Je ne veux pas endosser la responsabilité morale d'éventuelles contaminations.

Et il se trouve que le Préfet de la Manche va notamment consulter la semaine prochaine le président de la Chambre d'agriculture sur le sujet. Or, Pascal Ferey d'abord favorable au projet d'une foire "à minima", change aujourd'hui de point de vue en raison de l'évolution de la situation sanitaire et des prises de position du gouvernement. Il n'hésite pas désormais à afficher "de vives réticences". A ses yeux, "le risque sur la santé des éleveurs est important et (il) ne souhaite pas endosser la responsabilité morale d'éventuelles contaminations". Pascal Ferey qui ne croit pas, par ailleurs, à la possibilité d'éviter l'installation d'une fête foraine et le brassage de population entre les deux pôles de la foire. Ces arguments, le président de la chambre compte les exposer au Préfet de la Manche la semaine prochaine.

La mairie de Lessay défend la foire jusqu'au bout

De son côté La nouvelle maire de Lessay, Stéphanie Maubé, indique que la collectivité n'a pas l'intention de renoncer, sauf évidemment, avis négatif de la préfecture, et travaille d'arrache-pied pour préparer l'événement dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Le dossier préparé a été transmis aux services de la préfecture qui l'examinent en ce moment. Sur la même longueur d'onde, le président du Comité des festivals de l'élevage dans la Manche, Thierry Hulmer, qui estime qu'il est possible de maintenir cet événement économiquement important grâce aux mesures sanitaires envisagées.

Une chose est sûre, c'est le Préfet qui va trancher et quelle que soit la décision qu'il prendra, il ne fera pas que des heureux.