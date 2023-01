Foire de Montebourg : malgré les budgets plus serrés des visiteurs, des commerçants assez satisfaits

La foire de la Chandeleur a inaugurée la nouvelle année à Montebourg. C'était la première foire millénaire de l'année 2023 dans la Manche et elle s'est achevée ce dimanche 29 janvier. Sur place, les commerçants sont assez satisfaits de la fréquentation.

À l'entrée du bourg, les pépiniéristes accueillent les visiteurs. C'est une tradition à Montebourg, ils vendent des arbres fruitiers à planter en ce moment. Parmi eux, Magali, plutôt contente : "Il y avait pas mal de monde et il fait bon, les gens se sortent. On a vraiment trois jours exceptionnels." "Il y avait du monde et en plus de ça, ils étaient acheteurs," renchérit Jean devant son stand de poêles.

Des budgets plus modestes

Un bilan satisfaisant à modérer car beaucoup de commerçants constatent tout de même que les visiteurs font attention à la dépense. "Les gens regardent les prix maintenant," constate Pascal qui vend des produits cidricoles, "dans mon cas, ce sont des produits que les gens connaissent, donc en général, ils achètent. Mais c'est vrai que sur trois bouteilles, on va en acheter que deux." Magali fait la même observation : "On l'a ressenti, les gens font attention."

Ces difficultés à la dépenses liées au contexte économique avec l'inflation, cela ne passe pas inaperçu dans les recettes des commerçants mais ils restent satisfaits de cette foire de Montebourg 2023. "De par l'ambiance déjà," souligne Pascal en souriant, "un petit peu plus colorée, un petit peu plus légère, avec plus de sourires. Le fait de pouvoir se promener sans masque, sans passe-sanitaire, on sent, la différence."