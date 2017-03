Foire de Nice : un bilan en demi-teinte pour les exposants

La Foire de Nice se termine ce lundi, sur un bilan mitigé. Certains exposants sont même très déçus.

L'édition 2017 devrait rassembler plus de 90 000 visiteurs, selon les organisateurs, un chiffre sensiblement équivalent à l'an dernier. "J'avoue qu'on était un peu inquiet avec les mesures de sécurité, l'ambiance un peu morose. Finalement on a été surpris" confie le directeur de la Foire de Nice, Paul Obadia. "Du côté des exposants, c'est bien aussi. Ils s'attendaient à pire, avec le climat actuel. Mais on a senti un frémissement. Surtout dans le domaine du bâtiment. Aujourd'hui toutes les foires ont une tendance à la baisse ; donc nous on peut dire qu'on a enrayé cette baisse, et on est satisfait de ça."

Un chiffre d'affaires très décevant

Allons voir plus précisément du côté des exposants, justement. Pour beaucoup d'entre eux, c'est quand même la soupe à la grimace : "C'est la plus mauvaise année depuis que je viens, plus de 25 ans" raconte par exemple Liberté, qui tient un stand de nettoyeurs vapeur. "C'est la première fois que je vois aussi peu de fréquentation !". Même constat du coté de Corinne et Valérie, qui proposent des robots cuiseurs : "C'est très compliqué. C'est notre première année à la Foire de Nice, mais franchement, c'est sûrement la dernière. Les gens sont sur leur garde ! Est-ce que ça vient des attentats ? Des élections à venir ? Du contexte économique ? Je ne sais pas, mais franchement on est déçu, on a fait 20% du chiffre. Ce n'est pas une vraie foire !"

Les gens sont sur leur garde" Corinne, vendeuse de robots cuiseurs

Et du coté de l'espace plein air ? "On n'a pas le chiffre d'affaires qu'on aurait souhaité" affirme Christophe, vendeur de piscines. "On s'en sort à peu près, mais on est à 60% de notre objectif, pas plus. Le problème ce n'est pas la fréquentation, mais on manque de gens qui achètent vraiment. C'est un peu mou, les gens passent, posent des questions, mais à la fin il n'y a rien."

Le contre-exemple : certains s'en sortent très bien

Mais ce n'est pas la déprime dans tous les stands. Chaïma, par exemple, vend des couvercles en plastique extensibles. "La Foire s'est très bien passée, bizarrement. Je sais qu'on a des collègues qui nous disent que c'est une catastrophe. Mais moi j'ai rempli mes objectifs. C'est même ma meilleure année depuis 5 ans !"

Un bilan en demi-teinte, donc. Pour certains exposants, la Foire de Nice est pourtant cruciale : l'enjeu est de remplir les carnets de commande pour les six prochains mois.