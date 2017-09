Foire de Périgueux : peut-on encore y faire des affaires ?

La foire-exposition de Périgueux a ouvert ses portes ce samedi 9 septembre au parc des expositions de Marsac-sur-l'Isle pour une semaine. A l'heure des sites discount sur Internet et des réductions permanentes dans les magasins, fait-on encore des affaires dans ces foires ?

Plus de 200 exposants. Plus de 12 hectares de terrain consacrés au commerce et à la fête. La foire exposition de Périgueux a ouvert ses portes ce week-end, pas vraiment aidée par la météo. Cette 74e foire exposition c'est un village gourmand, des manèges, des animaux et bien sur des commerçants. Cuisines, voitures, piscines, hangars, canapés, on peut tout acheter ou presque à Marsac-sur-l'isle jusqu'au 17 septembre. Une question se pose malgré tout. Peut-on faire de vraies affaires à la foire ?

"Nous avons acheté une chaudière, une véranda, un insert et notre double-vitrage" - Francine, une habituée

Béatrice est aux anges. Attablée avec sa famille pour manger un sandwich, elle est fière de sortir son achat du jour d'un sac en plastique. "J'ai acheté un très beau sac en cuir au stand marocain. Il était vendu 120 euros et je l'ai eu à 50 euros. Faut savoir y faire dans la vie !" s'amuse cette habitante de Thiviers. Francine et son mari sont venus d'Excideuil en promeneurs. Ils déambulent dans les allées sans projet d'achat mais ces dernières années ils ont laissé de l'argent à foire. "Nous avons acheté une chaudière, l'insert de la cheminée, la véranda et notre double-vitrage. A chaque fois nous avions fait faire plusieurs devis et les réductions étaient intéressantes."

25 à 30 % de réduction sur les canapés

Edouard Altermatt du magasin Cuir center de Trélissac propose 25 à 30% de réduction sur ses canapés. "On vient avec deux ou trois fournisseurs et on joue sur les volumes. On négocie avec eux des prix spéciaux pour la foire, ce qui nous permet de faire des promotions que nous ne pouvons pas faire en magasin," raconte le vendeur. Ce qui a changé en 20 ans, c'est l'information des visiteurs. Avant de venir à la foire, ils ont fouillé et comparé sur internet. Isabelle Dumas vend des adoucisseurs d'eau "Les gens se renseignent sur internet mais ils achètent peu car ils ont besoin d'une proximité, d'un conseil et d'un suivi. Ils concrétisent leur achat chez nous," souligne-t-elle.

On pourrait donc encore faire des affaires sur la foire, mais avant de vous y rendre, comparez les prix dans les magasins prés de chez vous. Vous aurez ainsi une meilleure idée de la réduction que l'on vous accorde. La foire exposition de Périgueux se poursuit jusqu'au 17 septembre. L'entrée est à trois euros de lundi à jeudi. Six euros de vendredi à dimanche. L'accès aux manèges est gratuit. Soirées nocturnes vendredi 15 et samedi 16 septembre.