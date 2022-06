Foire de Picardie 2022 : les exposants font le bilan dans l'ombre du Covid-19

La page du Covid-19 n'est pas encore tournée pour la Foire de Picardie. Il y a certes plus de masque et de jauge, mais les stigmates de deux ans d'épidémie plombent toujours la fréquentation de l'événement, qui s'est tenu du 4 au 12 juin au Mégacité d'Amiens. Parmi les 250 exposants, nombreux font un bilan mitigé, et s'inquiètent que la guerre en Ukraine, suivie d'une inflation record, ne prennent le relais sur la crise sanitaire.

Baisse de fréquentation

Les organisateurs visaient les 42.000 visiteurs pour cette 81eme édition. Les chiffres officiels ne seront publiés que mercredi, mais le constat est largement partagé : la fréquentation n'a pas retrouvé le niveau de l'avant Covid-19. "On a trouvé qu'il y avait moins de monde", lâche Patricia, venue avec son mari Jean-Pierre de Conty. "Tous les ans, les jours de fermeture de foire, on est saturé, bousculé, mais là aujourd'hui on peut circuler calmement, c'est vraiment désert", poursuit le couple, habitué de la foire.

La faute à un virus qui est encore dans les esprits. "Il y en a encore qui ont peur, la preuve, certains portent des masques", observe Dominique Delcourt, artisane locale basée à Amiens. Une clientèle plus frileuse d'un côté et des exposants qui se tournent un peu les pouces de l'autre. "C'est très dur cette année", souffle Jean Mahiat, vendeur d'huiles essentielles, il y a moins d'acheteurs, donc moins de clients." Le commerçant, venu d'Espagne, estime qu'il a perdu 20 à 30% de son chiffre d'affaires par rapport à l'avant Covid-19.

Pouvoir d'achat en berne

A peine la crise sanitaire essuyée, le secteur de l'évènementiel fait maintenant face à une inflation record, liée à la guerre en Ukraine. "Tous les prix ont grimpé donc après les gens font des choix. S'ils dépensent sur du foie gras ou du champagne, ils dépensent moins sur d'autres produits", constate Sophie, productrice de foie gras, à Albi. L'essence, les factures d'énergie, les loyers ou encore l'alimentation...

Il reste peu de place pour s'offrir une sortie dans une foire. Pourquoi pas la rendre gratuite alors ? "Faire payer 5 euros les gens, en général ils sont un peu plus regardant sur le prix des choses", décrit Raphaël Favry, producteur de champagne dans l'Aisne. "C'est toujours compliqué de faire gratuit parce qu'on a plus les mêmes populations après", défend Marc Zeitoun, directeur de Mégacité, avant de poursuivre, quand quelqu'un vient à la foire, cela a une valeur."

Les organisateurs estiment que le retour à l'avant Covid-19 n'est pas encore là, mais qu'une phase de reprise pointe le bout de son nez. La Foire de Picardie de l'automne dernier avait attiré 26.000 personnes sur cinq jours. Avant l'épidémie, la moyenne était de 45 à 46 000.