Foire de Poitiers : vient-on pour y faire des achats ?

La Foire de Poitiers se réinvente, cette année, dans les arènes du parc des expositions, des animations pour toute la famille sont proposées : théâtre, laser game ou encore concerts. Et pui il y a aussi sa fête foraine. Alors les visiteurs viennent-ils vraiment pour y faire des achats ?

famille, jeunes couples et même retraité, les visiteurs ont tous la même envie. "Je suis là pour regarder, me balader, mais je n'ai pas d'achats particulier à faire", explique l'un. "C'est ça l'esprit de la Foire !" Sa fille, elle voudrait bien voir les manèges. "Mais je n'irai pas avec papa. Il a le vertige!" Les parents se promènent, les enfants s'amusent, mais dans les allées du hall des expositions de Poitiers, ce n'est pas la foule des grands jours. Alors les commerciaux sont un peu déçu, comme ce spécialiste de l'habitat. "Est-ce que vous voyez du monde ? Non. Tout est dit".

Gratuité, village gourmand, concerts, fête foraine

Pourtant pour attirer des visiteurs beaucoup de choses ont été mises en place. Gratuité, animations diverses, village gourmand, concerts. Toujours plus, pour que toute la famille y trouve son compte. Mais cela ne convainc pas ce commercial. " Le fait que ce soit payant cela cible la clientèle qui vient vraiment pour quelque chose de précis. Avec la gratuité il y a beaucoup de badauds mais cela n'a qu'un tout petit impact sur nos ventes".

Il faut être là ! La rentabilité cela vient dans un deuxième temps

Pour autant, les exposants restent nombreux, car il s'agit pour eux de faire de la visibilité. "Il faut être là ! La rentabilité cela vient après, dans un deuxième temps. Les gens nous connaissent et on peut aller chez eux, se faire parrainer, etc". Sur les dizaines de milliers de passants qu'attire la Foire - 70 000 l'an passé - les vendeurs n'ont plus qu'à compter sur les coups de cœur.

