La 73e Foire de Saint-Étienne s'ouvre ce vendredi, 90.000 visiteurs attendus

Les organisateurs de la Foire de Saint-Étienne espèrent retrouver la fréquentation d'avant-Covid : 90.000 visiteurs sont attendus pour cette 73e édition de la foire stéphanoise. Pour la deuxième année de suite, elle se tient au parc des expositions rénové. Et la nouvelle configuration du site a bien été prise en compte, explique Florian Jeanetti, le président de la foire : "l'année dernière on avait disposé finalement les stands comme lorsqu'on avait notre précédent site, sauf que pendant les travaux le nouveau bâtiment a fait un quart de tour, et on s'est aperçu que les circulations n'étaient pas optimales en disposant les stands comme ils l'étaient auparavant".

En conséquence cette année, il n'y a plus de stands extérieurs côté parc François-Mitterand, ils sont déplacés côté boulevard Jules-Janin et dans la cour intérieure, "ce sera beaucoup plus fluide et naturel pour les circulations", commente Florian Jeanetti.

Mascotte, DJ et village gaming

Sur les 200 exposants présents, les visiteurs vont retrouver des habitués, "certains sont là depuis plusieurs générations", précise le président de la foire. Mais les organisateurs comptent une cinquantaine de nouveaux exposants. Les démonstrateurs de produits font par ailleurs leur retour, pour des produits de l'équipement de la maison par exemple.

Parmi les nouveautés cette année à la Foire de Saint-Étienne, une mascotte (un ours baptisé Canou), mais aussi un village gaming. Des DJ seront présents pour les nocturnes et un grand karaoké est aussi proposé autour des chanteurs canadiens, puisque le Canada est le pays à l'honneur pour cette 73e édition. "La Foire de Saint-Étienne a toujours été un événement économique, mais on s'est toujours attaché à ce qu'elle ait un caractère festif et convivial", rappelle Florian Jeanetti.

La foire stéphanoise dure 11 jours, jusqu'au 3 octobre, et sur cette période, certains exposants font la moitié de leur chiffre d'affaire annuel.