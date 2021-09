Foire de Savoie : la fréquentation en baisse de 20% par rapport à 2020

Un bilan mitigé pour la 93ème Foire de Savoie, qui se termine ce lundi 20 septembre à Savoie Expo à Chambéry. Les visiteurs n'étaient pas au rendez-vous cette année : 55.000 personnes en tout, soit 20% de moins que l'année dernière, qui était déjà une année compliquée à cause du Covid. En temps normal, la Foire attire en moyenne 80.000 visiteurs, avec même record de fréquentation à 96.000 visiteurs en 2019.

La concurrence est là, là où elle n'est pas d'habitude

Pascal Barcella, le président de Savoie Expo, avance plusieurs facteurs pour expliquer cette baisse importante. "On a en face de nous, dans ces deux premières semaines de septembre, beaucoup d'événements qui étaient positionnés en mai et en juin et qui ont rebasculé en septembre, comme le Bi Fit à Aix-les-Bains, Odysséa... mais aussi les journées du patrimoine... tous ces événements qui sont venus se caler sur le nôtre, alors qu'on travaille sur le même territoire, on intéresse les mêmes personnes", explique-t-il.

L'obligation du pass sanitaire a sans doute joué également. "On a proposé des auto-tests qui ont quand même rempli leur rôle, puisqu'on a testé tout au long de la journée pendant ces 11 jours de foire, mais je pense qu'il y a un manque de confiance de nos visiteurs, on n'a pas retrouvé notre visitorat, il faut encore un peu de temps".

Moins de visiteurs, mais de plus gros achats

Si les visiteurs étaient moins nombreux, les habitudes de consommation ont changé. Les stands importants, comme ceux de l'automobile ou du secteur de l'habitat, ont fait de très bon chiffres, au détriment des plus petit stands. "Quand on vient à la foire cette année, on y vient vraisemblablement parce qu'on a un projet, on vient chercher une solution", poursuit Pascal Barcella.

Mauvaise année pour les vendeurs de vin, de miel

"Je discutais par exemple avec mon vendeur d'alarme, celui qui m'équipe à la maison, et il était très content, il me disait -j'ai vu des gens qui venaient avec un projet-, et pas des promeneurs qui veulent savoir comment marche l'alarme aujourd'hui (...) les vendeurs de véhicules ont également eu un grand nombre de sollicitations".

"Les exposants qui vendent des petits produits à moins de dix euros, qu'on consomme sur place, ou qu'on emporte pour une consommation rapide, comme les vendeurs de glace, de vin, de miel... ceux-là ont été victimes du manque de visitorat", conclut-il.

